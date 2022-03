Tânăra a ocupat un pat în sala de sport a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Galați și acolo a filmat mai multe imagini în ultimele 7 zile, iar două dintre postările ei s-au viralizat, strângând milioane de vizualizări și, împreună, peste un milion de aprecieri.

În primul dintre videoclipuri, Valeria s-a filmat când se pregătește să doarmă pe unul dintre paturile instalate în sala de sport și a scris: Romania I LOVE YOU thank you very much❤️ #ukraine #??. Imaginile au strâns 620.000 de aprecieri și a fost vizualizat de 3,9 milioane de ori.

Al doilea videoclip, de acum 5 zile, a adunat 4,7 milioane de vizualizări și peste 400.000 de aprecieri. „Thank you, Galați ??❤️ #ukraine #??”, scrie Valeria, iar pe imagini apare textul: Ce primesc ucrainenii în adăpostul din România. Foarte multe paturi, gratis. Mâncare, gratis. Apă, gratis. Haine, gratis. Produse de îngrijire personală, gratis. Concert de Ziua Femeii, cadouri de Ziua Femeii, loc de joacă, loc pentru artă.

„Avem deja aproape 500.000 de refugiaţi (din Ucraina – n.red.) care au intrat în România, în jur de 80.000 care au rămas pe teritoriul României în acest moment. Efortul autorităţilor, împreună cu societatea civilă, împreună cu ONG- urile, împreună cu cetăţenii români, care cu multă empatie au sprijinit tot acest efort, dă rezultate, deci am reuşit până acum să gestionăm acest val de refugiaţi”, a spus ministrul de externe, Bogdan Aurescu, la Digi24.

