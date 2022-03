Un depozit din districtul Svyatoshinsky din Kiev a luat foc în urma bombardamentelor de joi ale trupelor ruse, relatează publicația locală Ukrainskaia Pravda.

Două mașini din apropiere au fost cuprinse de flăcări.

„Pe 17 martie, în jurul orei 16.30, Serviciul de Salvare 101 a primit simultan mai multe mesaje despre incendiile din cartierul Svyatoshinsky al capitalei. În urma loviturilor de obuze, două mașini au luat foc. La ora 17:04 incendiul a fost stins”, anunță autoritățile ucrainene.

Un alt incendiu a avut loc în apropiere pe o suprafață de 5 mii de metri pătrați.

Două persoane au murit, potrivit sursei citate.

In one of the districts of #Kyiv, a strong fire. pic.twitter.com/ueNYLh1BWM