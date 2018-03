O amplă anchetă a fost demarată, după ce părinții au filmat viermi, într-o baie, la Spitalul de Copii din Galați. Mama unui copil a făcut descoperirea și a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

Viermii au fost filmaţi într-o baie de la etajul 1 al Spitalului de Copii din Galaţi, scrie Mediafax.ro.

Părinții au spus că au anunțat cadrele medicale despre prezența viermilor în repetate rânduri. Mai mult, Mihai Patriche a precizat că una dintre asistente l-ar fi ironizat, motiv pentru care a cerut ca soția sa și copilul să fie externați.