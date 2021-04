„Condoleanțe familiilor îndurerate! Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului. Cinci dintre ei au fost transferați în siguranță. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați.”, se arată în mesajul transmis, luni seara, de Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătății a mai transmis că va solicita un control pentru a verifica motivul care a stat la baza tragediei de luni.

Trei pacienți COVID-19 au murit, luni seara, din cauza unei defecțiuni la TIR-ul ATI de la Spitalul „Victor Babeș” din București, iar patru pacienți au fost transportați la alte unități medicale din București, în timp ce un al cincilea a fost internat pe o secție proprie a spitalului Victor Babeș.

Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei a deschis o anchetă după tragedia de la spitalul „Victor Babeș”.



