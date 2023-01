Într-o videoconferință cu ministrul apărării, Serghei Șoigu, și Igor Krokhmal, comandantul fregatei „Amiral Gorșkov”, Putin a spus că nava a fost dotată cu arme hipersonice Zircon, aceasta fiind una dintre cele mai moderne nave de luptă ale marinei ruse.

„De data aceasta, nava este echipată cu cel mai recent sistem de rachete hipersonice – Zircon – care nu are rival”, a declarat Putin.

„Aș dori să urez echipajului navei succes în serviciul lor pentru binele patriei”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Russia frigate Admiral Gorshkov armed with hypersonic missiles is ready for combat: Putin takes part in the ceremony of entry into combat service of the Admiral Gorshkov frigate. pic.twitter.com/dricxMwxYN