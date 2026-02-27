În ce privește precipitațiile, acestea vor lipsi în prima jumătate a lunii martie, apoi vor fi în cantități normale, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 9 martie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale, unde vremea va fi caldă.

Precipitațiile estimate pentru acest interval vor lipsi pe întreg teritoriul României.

Și Florinela Georgescu, directorul de prognoze al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat că temperaturile vor crește semnificativ în România începând de joi și vor continua să urce până la jumătatea săptămânii viitoare, ajungând la maxime de 14 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 9 – 16 martie 2026

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor lipsi la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 16 – 23 martie 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Precipitațiile estimate pentru această perioadă vor fi în general apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 – 30 martie 2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Prognoza pentru primăvara 2026 în Europa anunță temperaturi peste medie, dar și ninsori târzii și riscuri de îngheț, pe fondul slăbirii fenomenului La Niña și al unei încălziri bruște în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene.

Ilie Bolojan a spus ce se întâmplă cu cele 231 de milioane de euro după discuția cu Ursula von der Leyen de la Bruxelles

