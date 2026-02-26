Vremea se încălzeşte în România: până la 14 grade Celsius în sud

Vești bune pentru cei care așteaptă o schimbare a vremii: temperaturile vor crește semnificativ începând de joi, 26 februarie 2026, și vor continua să crească cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare. În sudul și estul țării, valorile termice vor ajunge la 13… 14 grade Celsius, cu zile însorite și fără precipitații, potrivit directoarei de prognoze al ANM, citată de News.ro.

„Vom beneficia, într-o perioadă următoare care s-ar putea întinde cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare, pe de o parte, de o vreme lipsită de precipitații, pe de altă parte de o creștere a temperaturii. Fără precipitații, cu un cer mai degajat, deci zile însorite în mare parte a teritoriului în următoarele zile, dar și cu temperaturi în creștere, în primele trei-patru zile doar în timpul zilei”, a declarat Florinela Georgescu.

Această creștere va fi una „destul de spectaculoasă”, mai ales pentru sudul și estul țării, unde temperaturile au fost mai scăzute în ultima perioadă.

Florinela Georgescu: „Zilele vor fi tot mai frumoase, cu temperaturi în creștere”

Conform datelor meteorologilor, joi maximele vor varia între 1 și 2 grade Celsius în nordul Moldovei și 9 grade Celsius în sud-vestul țării. În zilele următoare, temperaturile vor crește treptat, cu 3… 4 grade Celsius pe zi în regiunile de sud și est, în timp ce în vest creșterea va fi mai moderată.

„De duminică încolo, maximele vor depăși 10 grade Celsius în cea mai mare parte a țării, ajungând chiar spre 13… 14 grade, cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare”, a explicat Georgescu.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii anunță absența acestora până la mijlocul săptămânii viitoare, când ar putea apărea un episod de ploaie, urmat din nou de vreme frumoasă.

„Deocamdată, vor fi încă trei-patru nopți cu temperaturi mai scăzute, posibil ca noaptea viitoare să fie chiar mai rece decât cea care a trecut, pentru că un cer degajat încă favorizează scăderea temperaturilor sub 0 grade Celsius în toată țara, în noaptea care urmează până spre minus 10 – minus 11 grade Celsius în zonele depresionare. Deci creșterea temperaturilor în cursul nopților va fi mai timidă, dar zilele vor fi tot mai frumoase și cu temperaturi în creștere”, a mai spus Florinela Georgescu.

Prognoza pentru primăvara 2026 în Europa anunță temperaturi peste medie, dar și ninsori târzii și riscuri de îngheț, pe fondul slăbirii fenomenului La Niña și al unei încălziri bruște în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene.

În prognoza pe 4 săptămâni emisă marți de ANM, valabilă până pe 22 martie 2026, meteorologii anunță temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei.

