Inițial, Antena 1 a anunțat că doi invitați și un membru al echipei Acces Direct au coronavirus. Nu au fost făcute publice numele, iar în locul emisiunii de astăzi a fost difuzată o reluare.

În cadrul jurnalului Observator de la ora 19.00, prezentatoarea emisiunii tabloide, Mirela Vaida, a anunțat că cei doi invitați sunt Vulpița și Viorel Stegaru.

“La ora 16:30, după ultima ședință pe care am avut-o, eu eram deja cablată, machiată. În acel moment au venit rezultatele. Noi am fost precauți și bine am făcut”, a declarat Mirela Vaida, Observator:

Prezentatoarea Acces Direct a relatat că Veronica Vulpița “s-a întors de la Blăgești. A plecat din București, unde erau mereu supravegheați”.

Ea a dat și detalii despre starea celor doi invitați ai săi.

Veronica nu a făcut febră, iar soțul ei s-a simțit bine. Pentru ca lucrurile să fie foarte clare, producătorii de la Acces Direct s-au gândit să le facă un test, iar acesta a ieșit pozitiv la soții Stegaru Mirela Vaida, la Observator:

În ultimele luni, Acces Direct a avut mai mulți invitați, cei mai prezenți fiind cuplul Vulpița și Viorel Stegaru. Povestea celor doi a stârnit adesea un val de reclamații la adresa postului, care a fost amendat de CNA, în luna februarie, cu suma de 100.000 de lei.

Telespectatorii au reclamat că cei doi soți, persoane simple de la țară, sunt umiliți și înjosiți de realizatorii emisiunii.

În același timp, Antena 1 a anunțat, într-un comunicat, că a luat măsurile impuse de lege pentru stoparea virusului, iar platoul a fost dezinfectat.

Marcel Pavel a aflat în direct la Mihai Gâdea că are COVID-19

Nu sunt primele cazuri de COVID-19 în grupul Intact, dar nici prima oară când televiziunea anunță în direct oamenii care au luat virusul.

Cântărețul Marcel Pavel a primit confirmarea că are COVID-19, în direct la Mihai Gâdea, de la medicul Adrian Marinescu de la “Matei Balș”.





