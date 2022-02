De aceea, ne-am gândit să-ți prezentăm câteva funcții pe care mulți dintre cei care iubesc această aplicație nu le cunosc.

Cum pui o conversație pe „mute” pe WhatsApp

În cazul în care faci parte din mai multe grupuri pe WhatsApp și, dintr-un motiv sau altul, nu vrei să știi când se trimit mesaje pe respectivele grupuri ai posibilitatea să dezactivezi sunetul de notificări.

Pentru asta nu trebuie să faci altceva decât să intri pe respectivele grupuri și să selectezi din meniul din dreapta-sus opțiunea Notificări fără sunet și să selectezi perioada pe care vei pune pe „mute” conversația: 8 ore, 1 săptămână sau Pentru totdeauna.

Cum salvezi un mesaj pe WhatsApp

Dacă vrei să salvezi dintr-o conversație un număr de telefon, o fotografie, o adresă sau o altă informație utilă trebuie să ții apăsat pe respectivul mesaj, iar apoi să selectezi din partea de sus a ferestrei de chat simbolul steluță (favorite).

Astfel, vei transfera respectivul mesaj în categoria Starred messages pe care o poți accesa din pagina principală de WhatsApp, selectând meniul cu trei puncte din colțul din dreapta-sus.

Cum formatezi textul pe WhatsApp

Poți formata textul mesajelor pe WhstApp, cu ajutorul a patru opțiuni de formatare, după cum urmează:

Text cursiv (înclinat) – pentru asta trebuie să introduci câte o liniuță de subliniere la începutul și la sfârșitul textului, după cum urmează: _text_

Text aldin (îngroșat) – pentru asta introdu câte un asterisc la începutul și la sfârșitul textului, după cum urmează: *text*

Text strikethrough (tăiat cu o linie) – pentru a folosi caractere tăiate cu o linie introdu câte o tildă la începutul și la sfârșitul textului, după cum urmează: ~text~

Text monospațiat – pentru asta este necesar să introduci câte trei apostrofuri inversate la începutul și la sfârșitul textului, după cum urmează: „`text„`

Cum faci să dispară mesajele pe WhatsApp

Utilizatorii WhatsApp beneficiază în prezent de o funcție care le permite să-și șteargă mesajele după 7 zile scurse din momentul în care le-au trimis. Pentru asta trebuie să accesezi opțiunea Disappearing Messages și să o activei apăsând butonul On.

Atenție! Prin această funcție ștergi doar textul, nu și pozele și filmulețele, care vor rămâne salvate în smartphone-ul destinatarului.

Cum poți să rămâni mereu ascuns pe WhatsApp

Dacă dorești ca persoanele din lista ta de contacte să nu vadă când ai fost ultima dată activ pe WhatsApp, trebuiesă parcurgi următorii pași: Settings ? Account ? Privacy ? Last Seen. Aici ai de ales dintre cele trei opțiuni: Everyone, My Contacts și Nobody.

Cum știi dacă mesajul trimis pe WhatsApp a fost citit

Când trimiți un mesaj pe un grup de WhatsApp și vrei să știi dacă a fost citit de membrii acelui grup poți verifica acest lucru foarte simplu.

Nu trebuie să faci altceva decât să mergi la meniul din partea de sus, să atingi simbolul Info și acolo vei găsi numele celor care ți-au citit mesajul.

Cum pot exista mai mulți administratori pe un grup

În cazul în care nu știai, grupurile de WhatsApp pot fi gestionate de mai multe persoane, denumite administratori.

Dacă tu ești administratorul unui grup și vrei să mai desemnezi un administrator trebuie să intri în fereastra de informații a grupului și să selectezi persoana pe care dorești să o faci administrator.

Poți repeta operațiunea ori de câte ori vrei în funcție de numărul de administratori pe care vrei să-l aibă grupul creat de tine.

Cum poți exporta o conversație

Deși nu este o funcție pe care să o folosești foarte des este, totuși, bine să știi cum te poți folosi de ea. Astfel, chiar dacă deții un telefon cu Android sau cu iOS, poți exporta o conversație chiar pe WhatsApp sau pe e-mail.

Pentru asta trebuie să intri în conversația pe care dorești să o exporți, apoi să accesezi meniul din colțul din dreapta-sus, apoi selctează opțiunea Mai multe, apoi Exportați conversația, optează pentru una dintre opțiunile Include Fișiere media sau Fără fișiere media, iar la final alege unde vrei să exporți conversația.

