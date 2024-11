Asociația cu activitate obscură care a atras într-un parteneriat Ministerul Transporturilor. ONG-ul primește bani din SUA să ajute persoane traficate

În contextul anchetelor, WorldTeach își promovează „parteneriatul instituțional” cu Ministerul Transporturilor din România. Libertatea a verificat cum a ajuns o instituție guvernamentală să colaboreze cu asociația, iar oficialii români implicați în parafarea documentelor recunosc că cifrele avansate de Lup li s-au părut suspecte.

Cifre contradictorii, cu zeci de mii de beneficiari

Director european al fundației americane Uncaged și președinte al Asociației WorldTeach, Beniamin Lup s-a prezentat timp de aproape 20 de ani ca un luptător împotriva traficului de persoane și drept salvator al victimelor traficului de carne vie. A acoperit afacerea în „haina” unei misiuni creștine. Cu bani de la partenerii americani, WorldTeach a cumpărat în localitatea Zolt, din Timiș, pentru cazarea victimelor traficului de persoane, un complex turistic în valoare de 1,5 milioane de euro.

O investigație a jurnaliștilor de la PressHub realizată în 2022 arăta că Beniamin Lup declara pentru partenerii americani că centrul are o capacitate de 60 de persoane. În acest timp, președintele ONG-ului declara în România că poate găzdui 100 oameni. Recent, oficialii WorldTeach au anunțat că nu pot îngriji în localitatea Zolt mai mult de 30 de victime ale traficului de persoane.

Recomandări Guvernul Colectiv. La nouă ani de la tragedie, demisionarul Victor Ponta și colegii lui de cabinet sunt în continuare în prim-planul politicii

În comunicarea publică, Lup vorbește de sute de beneficiari anual, fără a preciza niciodată câte persoane au fost cazate și consiliate sau în câte cazuri beneficiarii au participat la cursuri de prevenție. Spre exemplu, dacă WorldTeach a organizat într-o singură școală cursuri de prevenție în zece clase de câte 25 de elevi, rezultă că ar putea raporta 250 de beneficiari ai activității sale.

Într-un comunicat de presă recent, WorldTeach arată că „răspunde provocărilor sociale şi educaţionale cu care se confruntă România, alături de alte state europene, sprijinind anual peste 45.000 de persoane, inclusiv femei, vârstnici, copii, studenţi şi adulţi din medii defavorizate”. Practic, asociația condusă de Lup susține că în fiecare an are 45.000 de beneficiari, ceea ce înseamnă 127 de persoane ajutate în fiecare zi.

Beniamin Lup se prezintă ca o victimă a fraților Tate

Ca să sublinieze cât de puternică ar fi implicarea sa în lupta împotriva traficului de persoane, Beniamin Lup spune că, după arestarea fraților Tate, pentru că ar fi notorie implicarea sa în combaterea traficului de persoane, ar fi primit inclusiv amenințări cu moartea.

„Toate atacurile împotriva noastră, a asociației noastre, amenințări cu moartea la adresa mea, au venit din momentul în care ne-am implicat puternic în celebrul caz al fraților Tate. Frații Tate sunt acuzați în România pentru constituire de grup organizat, trafic de persoane și multe altele. Eu am fost amenințat în mod direct, de mai multe ori. Sunt într-un domeniu prea sensibil și de aici au început multe”, a declarat Beniamin Lup pentru Libertatea.

Recomandări Noi inundații de amploare în Spania. Zone de lângă Barcelona și Tarragona au fost acoperite de ape I VIDEO

Lup admite, pe de altă parte, că nu este implicat în niciun fel relație de orice fel cu frații Tate.

„Nu am nicio legătură cu ei, doar că lupt împotriva fenomenului traficului de persoane pe care ei l-au propagat în România și l-au exploatat din plin”, a mai spus Beniamin Lup pentru Libertatea.

Beniamin Lup. Foto: Facebook

„Sunt informații confidențiale”

În legătură cu numărul de victime ale traficului de persoane pe care asociația sa le-a ajutat, oferind cazare și consiliere, Lup spune că cifrele trebuie să fie confidențiale pentru că domeniul este unul sensibil. „Eu nu pot să asum un număr. Există diferite categorii de persoane în domeniul în care lucrăm noi, un domeniu sensibil, de altfel. Noi avem persoane asistate, le oferim asistență juridică, avem organizații cu care lucrăm și la care mergem și facem prevenție. Deci numărul nostru de beneficiari poate fi oriunde între 200 și 300 de persoane în fiecare an. Lucrăm în domeniu din 2004, deci n-aș putea să vă dau un număr”, a declarat Beniamin Lup pentru Libertatea.

Întrebat insistent despre un număr al victimelor traficului care au fost cazate și consiliate de WorldTeach, date pe care autoritățile române le comunică public în rapoartele oficiale, Lup nu a oferit informații, spunând că „nu crede că ar putea el să dea numărul ăsta”.

„Sunt raportate la instituțiile statului. Numerele astea doar de acolo le puteți primi. Chiar avem obligația de confidențialitate de a nu da numărul de victime. Pot să vă spun că am avut victime din toate sferele dacă vreți, din țară și din străinătate, pe care le-am tratat și astea sunt informații confidențiale pe care nu le-aș putea da publicității”, a insistat Beniamin Lup.

Nicio victimă trimisă de autorități la WorldTeach

Coordonatorul Centrului Regional Timişoara (CRT) al Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane, comisarul-șef Laurențiu Dincă, a explicat pentru Libertatea că există proceduri foarte clare cu privire la traseul victimelor scoase din mâna traficanților de carne vie. Practic, nicio persoană nu poate ajunge în grija unui ONG fără ca instituția să fie informată.

Laurențiu Dincă a explicat că Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane a lucrat cu WorldTeach doar pe câteva acțiuni de prevenție, dar ultima colaborare a fost în anul 2012. Comisarul-șef spune că agenția nu a trimis nicio victimă a traficului de persoane către WorldTeach.

„Legat de centrul despre care fac ei vorbire, nu am fost, nu l-am văzut, nu cunoaștem nimic. Noi, în general, ca să putem să referim (n.r. – trimitem) o victimă la adăpost discutăm, verificăm în ce mod se poate implica acea asociație. Când se face referirea unei persoane discutăm de o ființă umană. Când referim acea victimă, îi facem o evaluare, vedem ce nevoie are acea victimă și în funcție de nevoile ei o referim către o organizație care poate să-i ofere aceste sprijin. Eu dacă nu știu ce oferă, nu mă bazez pe ceea ce scrie pe un site sau ceva. Chiar nu mă pot baza”, a declarat comisarul-șef Laurențiu Dincă, pentru Libertatea.

„Am avut persoane din Ucraina, din Statele Unite”

Întrebat cum comentează că autoritățile nu au trimis nicio victimă a traficului către WorldTeach, Beniamin Lup susține că beneficiarii pot ajunge la centrele sale „prin intermediul organizațiilor partenere din străinătate, prin intermediul altor centre din țară care au nevoie de adăpost provizoriu sau pe termen mai lung”.

„Noi oferim cazare persoanelor care au nevoie de cazare, chiar temporară uneori, că merg mai departe spre alte centre în țară sau din străinătate. Am avut persoane din Ucraina, din Statele Unite. Am avut destul de multe victime”, a declarat Beniamin Lup.

Comisarul-șef Laurențiu Dincă a explicat că și în cazul în care victima traficului de persoane ajunge într-un centru de cazare al unui ONG trimisă dintr-un alt centru al unei organizații neguvernamentale, Agenția trebuie informată. Mai mult decât atât, în momentul în care o asociație depistează prin forțe proprii o victimă a traficului de persoane trebuie să anunțe autoritățile.

Beniamin Lup este președintele Asociației WorldTeach. Foto: Facebook

Minciuna cu fete salvate de traficanți

Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) a transmis, la solicitarea Libertatea, că în luna iulie 2024, în urma licențierii de către Asociația WorldTeach a serviciului social – Serviciul Maternal Butterfly, cu sediul în satul Zolt, comuna Fârdea, a fost încheiată o convenție de colaborare între DGASPC și WorldTeach, instituția având ca atribuții raportarea numărului general de beneficiari din serviciul social licențiat la nivelul județului Timiș.

Potrivit Protecției Copilului, instituția s-a autosesizat în septembrie 2023 după ce Beniamin Lup, președintele Asociației WorldTeach a declarat în presa locală din Timișoara că asociația sa a salvat din mâinile traficanților de carne vie fete „de patru și șase anișori”. Pentru că în astfel de situații e obligatorie sesizarea DGASPC, Protecția Copilului a cerut lămuriri de la WorldTeach.

„În urma adresei transmise de instituția noastră către Asociația WorldTeach, reprezentanții acesteia ne-au comunicat că beneficiarii serviciilor oferite de asociație nu au fost minori”, a transmis DGASPC Timiș pentru Libertatea.

Instituția mai arată că, ulterior, în februarie 2024, WorldTeach a informat DGASPC că a primit licența provizorie pentru Serviciul Maternal Butterfly. Potrivit Protecției Copilului, WorldTeach a raportat numărul beneficiarilor minori, toți provenind din alte județe.

„În raportările lunare transmise către DGASPC Timiș, asociația a raportat două cazuri în lunile februarie și martie, un caz în lunile aprilie și mai, respectiv niciun caz din luna iunie și până în prezent (n.r. – noiembrie 2024)”, a mai arătat DGASPC Timiș.

Potrivit datelor disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor, ONG-ul condus de Beniamin Lup a avut în 2023 venituri de peste 4.216.900 de lei (800.000 de euro). Cea mai mare parte a banilor primiți din donații a fost cheltuită, rezultând un excedent de 124.287 de lei.

Montarea unor monitoare în aeroport, prezentată ca o mare realizare

În februarie 2024, Asociația WorldTeach a montat în sălile de așteptare ale Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara nouă monitoare pe care să ruleze, pe lângă informații aeroportuare, și mesaje de prevenire a traficului de persoane. WorldTeach a transformat evenimentul într-unul de presă, subliniind încă o dată rolul pe care îl are în lupta împotriva traficului de persoane.

„Autoritățile din România fac progrese semnificative în lupta împotriva traficului de persoane și îmi permit să menționez aici, cu recunoștință, pentru implicarea lor: Ministerul de Interne, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Cancelaria Primului-Ministru, Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și multe alte organe abilitate”, spunea Lup, potrivit tion.ro, cu ocazia evenimentului.

„Cu sprijinul dedicat al partenerilor instituţionali…”

În 21 octombrie 2024, după ce autoritățile din România și Republica Moldova au deschis două anchete penale pentru a stabili cum au murit, la distanță de opt ani, două soții de 42 și 45 de ani ale președintelui Asociației WorldTeach, Beniamin Lup, ONG-ul a transmis un comunicat de presă în care anunța că gestionează, în parteneriat cu organizaţia Uncaged, „un centru unic la nivel naţional, în judeţul Timiş, pentru recuperarea femeilor şi a copiilor traficaţi”.

În comunicatul transmis la scurt timp după declanșarea anchetelor din Chișinău și Caransebeș, World Teach prezintă și despre montarea panourilor informative, prezentând Ministerul Transporturilor ca partener instituțional al organizației. „Campania beneficiază de sprijinul partenerilor instituţionali: Compania Naţională de Căi Ferate CFR, Societatea de Transport Bucureşti SA, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A. (…) Cu sprijinul dedicat al partenerilor instituţionali, ne alăturăm unei lupte dureroase, dar absolut necesare”, mai transmitea ONG-ul în 21 octombrie 2024.

Filiera parteneriatului cu Ministerul Transporturilor

Potrivit tion.ro, care a relatat despre montarea monitoarelor WorldTeach în Aeroportul Timișoara, „susținător al campaniei” a fost secretarul general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Adrian Gravuță. Contactat de Libertatea, directorul Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara a confirmat că proiectul a fost propus de la nivel ministerial.

Ecranul montat pe aeroportul de Timișoara pe care se derulează informații legate de traficul de persoane

„Am înțeles că au montat și la Otopeni și ar fi bine să monteze și pe alte aeroporturi din țară”, a declarat Daniel Stamatovici, directorul Aeroportului Internațional „Traian Vuia”, pentru Libertatea.

Directorul aeroportului din Timișoara a adăugat că reprezentanții WorldTeach i-au prezentat cifre „incredibile” ale numărului de victime ale traficului de persoane în Timișoara.

„Mie mi s-a părut foarte interesantă discuția. E incredibil câte femei exploatate sunt, la noi, în Timișoara. Nu mi-a venit să cred. (…) Au spus că nu știu câte zeci de dosare și cazuri au. Pentru mine a fost SF pentru că, totuși, Timișoara e un oraș civilizat”, a declarat Daniel Stamatovici.

„Vedeți-vă de treabă și fiecare să-și vadă de activitatea lui”

Contactat de Libertatea, secretarul general adjunct al Ministerului Transporturilor, Adrian Găvruță, a confirmat că el a fost cel care a susținut proiectul cu monitoare al Asociației WorldTeach, la propunerea fostului pastor baptist Ionel Tuțac, pe care îl cunoaște din perioada în care ambii au fost consilieri județeni.

Găvruță a explicat că asociația a propus Ministerului Transporturilor un parteneriat prin care WorldTeach să monteze monitoare cu mesaje de combatere a traficului de persoane în mai multe aeroporturi și gări, inclusiv Aeroportul Otopeni și Gara de Nord. „Au venit cu o propunere de protocol care pe noi nu ne costa nimic”, declară Găvruță.

Secretarul general adjunct al Ministerului Transporturilor susține că președintele WorldTeach, Beniamin Lup, s-a dovedit „un mare neserios”, căruia nici nu îi mai răspunde la telefon. Găvruță spune că WorldTeach nu a montat numărul de monitoare pentru care s-a angajat și că, dintre cele montate, nu funcționează toate.

„Pentru că nu au mai pus monitoare și am înțeles că nici nu au funcționat unele, am întrerupt colaborarea cu ei pe chestia asta. Am avut o discuție cu domnul Tuţac şi am zis «domnule, mi se pare un pic neserioasă chestia asta, pentru că vrei să pui multe, sunt multe locaţii, da, şi după aia nu le mai pui». Asta a fost chestia și atunci am zis: «dom’le, vedeți-vă de treabă și fiecare să-și vadă de activitatea lui»”, a declarat Adrian Găvruță, care susține că „a intrat cu sufletul curat” în parteneriatul cu WorldTeach pentru că i s-a părut „o chestie bună”.

Adrian Găvruță afirmă că WorldTeach i s-a prezentat drept o asociație cu activitate vastă, iar apoi au spus „dintr-odată” că nu le mai sună telefoanele sau nu le mai merg monitoarele.

„De aia mi s-a părut ceva dubios și de aia i-am transmis și doamnei de la Uncaged, sau cum se numește, din State, că nu mi se pare o chestie serioasă, sau cel puțin că cei care se ocupă aici de asta nu mi se par oameni serioși”, a mai declarat Adrian Găvruță pentru Libertatea.

Secretarul general adjunct al Ministerului Transporturilor, Adrian Găvruță. Foto: Facebook

Membrii boardului de conducere nu știu exact ce face WorldTeach

Devenit membru al boardului de conducere al WorldTeach, Ionel Tuțac, cel care a facilitat parteneriatul cu Ministerul Transporturilor, via Adrian Găvruță, spune că a intrat în conducerea WorldTeach la rugămintea șefei Uncaged, Kim Westfall, și a soțului acesteia, Bob Westfall, pentru a „veghea” asupra păstrării valorilor creștine și morale ale WorldTeach.

Ionel Tuțac susține că în cadrul unei întâlniri cu oficialii români, la București, americanii au propus realizarea proiectului cu amplasarea monitoarelor.

„Normal că instituțiile, și nu doar Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății și Poșta Română, au fost încântate de ideea aceasta ca acele monitoare cu mesaje antitrafic să fie puse, să existe un număr unde eventualele victime să poată suna”, a declarat Tuțac, potrivit căruia principala activitate a Asociației WorldTeach este în domeniul prevenției traficului de persoane.

Reprezentantul WorldTeach admite că nu cunoaște detalii exacte despre activitatea WorldTeach pentru că boardul de conducere din care face parte nu s-a reunit niciodată.

„Eu nu am avut niciodată acces la situația financiară a asociației, niciodată nu ne-a fost prezentat un raport financiar. Bugetul a fost făcut de cei din Statele Unite. Beni (n.r. – Beniamin Lup) cu echipa lui sunt cei care au gestionat toate resursele”, a mai declarat Ionel Tuțac.

Acesta spune că, la un moment dat, a avertizat-o pe Kim Westfall că Beniamin Lup a atras să lucreze în WorldTeach o familie care nu face bine organizației. „Mi-a spus că Beni este președintele asociației și el hotărăște. Am zis: «OK»”, mai spune Tuțac.

Ionel Tuțac (stânga), cel care a facilitat parteneriatul cu Ministerul Transporturilor, alături de Beniamin Lup (dreapta)

Consilier județean PNL, în conducerea WorldTeach: „Nu știu absolut nimic”

Membru al boardului de conducere al WorldTeach este și Mihai Bojin, om de afaceri și consilier județean PNL. Bojin declară că nu are detalii despre activitatea WorldTeach, intrând în boardul de conducere la propunerea prietenului său, Ionel Tuțac, cei doi făcând parte din același cult: creștin baptist.

„Mărturisesc că nu știu prea multe. Am acceptat, auzind ceea ce fac, ca unul care este implicat în viața socială. De exemplu, în casa mea au crescut din 1997 încoace 30 de copii orfani sau fără posibilități. Mi-a plăcut când am auzit ideea. Mărturisesc că, fiind destul de prins, n-am participat la nicio ședință a boardului”, a declarat Mihai Bojin pentru Libertatea.

Mihai Bojin

Consilierul județean din Timiș spune că „nu este prieten cu Beni Lup”, întâlnindu-se doar de două ori, la mall – o dată când a semnat actele de intrare în asociație și a doua oară când a fost realizat proiectul cu monitoarele. „Nu am fost niciodată la Zolt (n.r. – centrul pentru persoane traficate)”, a mai spus Mihai Bojin. Politicianul declară că nu a făcut altceva decât să accepte să fie în boardul de conducere, „probabil pentru experiența sa”, dar niciodată nu i s-a cerut părerea.

Mihai Bojin susține că, la rândul său, a rămas uimit de numărul mare de victime pe care Beniamin Lup le avansa ca fiind salvate. „Cifrele erau destul de mari. Dar când spui un lucru, să zicem că sunt 23, spui că au fost 30, 35 sau peste 30. Am bănuit că se exagerează, dar, la urma urmei, că sunt 50 de femei sau 20, important e că au fost salvate”, a declarat Mihai Bojin. Avertizat că e important dacă sunt 20 sau 50 de victime salvate în condițiile în care există e-mailuri către donatori în care se face referire la sume de care e nevoie pentru ajutorarea unei persoane într-un an, Bojin a spus că nu știe de e-mailurile respective.

„Nu știu de venituri, nu știu absolut nimic. Nu mi-au fost prezentate, dar nu am participat la niciun board pentru că sunt ocupat, nu că nu aș fi vrut. Nici nu știu cine sunt ceilalți membri ai boardului, în afară de Ionel Tuțac. Am fost șters în privința implicării mele acolo”, a mai declarat Mihai Bojin, pentru Libertatea.

Foto: Agerpres / Facebook

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News