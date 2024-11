Soțiile lui Beniamin Lup, liderul unui ONG cu relații în SUA, moarte în condiții suspecte în România și Republica Moldova. Alte două partenere, date în judecată după ruperea relațiilor

Libertatea a realizat propria investigație, descoperind că și alte două femei, una cu care Lup nu a apucat să se mai căsătorească și una cu care s-a căsătorit, dar de care a divorțat, au fost hărțuite de bărbat ani de zile în instanță.

Beniamin Lup, un ONG-ist cu relații importante la București

Cofondator al Asociației WorldTeach, al cărei obiectiv declarat este prevenirea traficului de persoane și sprijinirea victimelor traficului de carne vie, și director european al ONG-ului american Uncaged, Beniamin Lup și-a prezentat, din postura de misionar și membru al cultului creștin baptist (statut pe care l-a pierdut în 2016), activitatea sub forma unei misiuni creștine.

Sub această cupolă, organizația condusă de Beniamin Lup a beneficiat de fonduri consistente din SUA. Spre exemplu, Asociația WorldTeach a cumpărat cu bani americani, în localitatea Zolt, din Timiș, un complex turistic de 1,5 milioane de euro. Oficial, centrul este dedicat cazării victimelor traficului de persoane. În realitate, nimeni nu știe care este numărul de victime cazate la Zolt. O investigație în acest sens a fost realizată de jurnaliștii de la PressHub în 2022.

Beniamin Lup

Personaj controversat, inclusiv în interiorul cultului baptist din care a făcut parte până în 2016, Beniamin Lup a fost în trecut consilier al regelui romilor Florin Cioabă, consilier al fostului deputat Marius Dugulescu, secretar executiv al PD-L Timișoara, organizator al unor proteste împotriva Guvernului Ponta și președinte al partidului creștin-conservator Alianța Renașterea Națională (ARN). În ultimii ani, Lup a devenit și doctorand al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI din Republica Moldova, iar din această postură a fost speaker la conferințe organizate de Asociația Criminaliștilor din România sau Ministerul Apărării din Republica Moldova.

Beniamin Lup, cofondator al Asociației WorldTeach

În anul 2016, în familia Lup a avut loc însă o tragedie. Soția lui Beniamin, Eugenia, a murit la doar 42 de ani, la două zile după ce a fost externată din spital complet refăcută. Modul în care Eugenia Lup a ajuns la spital și mai apoi a murit, fără să îi fie efectuată o autopsie, a ridicat suspiciuni printre apropiații familiei Lup, cu atât mai mult cu cât se bănuia că bărbatul este implicat într-o relație extraconjugală.

Beniamin Lup și Eugenia

Nimeni nu a avut însă suficiente date pentru a depune o sesizare către autorități, mai ales că în necrologul Eugeniei Lup, redactat la indicațiile lui Beniamin Lup, era menționat că, după ce și-a revenit din comă, Eugenia „a povestit tuturor celor care au fost în preajma ei despre frumusețea cerului pe care l-a vizitat, despre mulțimile de îngeri care o așteaptă și că Dumnezeu a trimis-o înapoi, dar pentru foarte puțin timp”.

Beniamin Lup s-a recăsătorit la un an și câteva luni cu o tânără din Moldova

La scurt timp după moartea Eugeniei, Beniamin a avut o tentativă eșuată de căsătorie cu o timișoreancă (C.A.). Aproximativ un an mai târziu, în 25 mai 2017, s-a căsătorit cu o tânără din Republica Moldova (O.L.), de care a divorțat în 5 septembrie 2017. Pentru că femeile au acum propria familie, Libertatea le va proteja identitatea.

După divorțul de O.L., Lup s-a căsătorit cu Rodica Guțan, o femeie din Republica Moldova, mamă a două fete, dintre care una este în prezent majoră, iar alta este minoră. În noaptea de 27 spre 28 septembrie 2024, Rodica Guțan (45 de ani), care se prezenta pe rețelele sociale ca o femeie plină de viață, a murit subit, în casa din Chișinău a cuplului.

Beniamin Lup și Rodica

În momentul decesului, în casă cu Rodica se afla doar soțul său Beniamin. „De astăzi, Rodica a fost mutată la Dumnezeul pe care L-a slujit și iubit! Odihnă în pace și în Glorie, Rodi!”, a anunțat Lup, pe Facebook, fără a menționa cauzele decesului.

Cu doar o zi înainte, pe pagina sa de Facebook, unde nu apare nicio poză cu Rodica Guțan, Lup a postat o poză cu trei lupi și mesajul: „A fi pregătit pentru «neașteptat» face parte din pregătirea noastră… Noi suntem pregătiți întotdeauna pentru situații «neașteptate»”.

Rodica Guțan a murit la 45 de ani

Suspiciuni crescute după a doua soție moartă

Moartea Rodicăi Guțan a declanșat un val de mesaje de condoleanțe pentru Beniamin Lup. Pe rețelele sociale, mai multe persoane care aveau cunoștință de decesul primei soții și de modul în care aceasta a murit au început să vorbească, despre asemănările dintre cele două decese și de necesitatea unor anchete care să stabilească modul în care Rodica Guțan și Eugenia Lup au decedat în condiții similare. Suspiciunile din cazul Rodicăi Guțan au fost amplificate de comentariile lui Valentin Malanca, un timișorean care a dezvăluit că, în 2 iulie 2024, Rodica l-a contactat pentru a i se plânge că Beniamin Lup o înșeală cu soția sa.

„Eu sunt soțul celei suspectate ca amanta lui Beni. Mi-a spălat pe creier soția, a făcut-o să creadă că este aleasa lui Dumnezeu, a cumpărat-o cu cadouri scumpe. Rodica m-a sunat pe 2 iulie să îmi spună că a văzut pe telefonul lui mesaje de dragoste între ei, planuri ce să facă de ziua lui, plus multe altele (…)”, a scris Malanca, pe Facebook.

PressHub a publicat o investigație jurnalistică pe subiect în urma căreia Beniamin Lup a reacționat pe site-ul său, spunând că nu există vreo anchetă penală, iar relația extraconjugală de care vorbește Valentin Malanca nu este reală.

Lup a făcut publică și o declarație în care Denisa Malanca, angajată a asociației WorldTeach, spune că acuzele de infidelitate la adresa ei sunt nereale. Femeia îl acuză pe fostul său soț de violență domestică și că „făcuse o obsesie bolnăvicioasă” față de Rodica Guțan. La rândul său, Valentin Malanca a prezentat mesaje referitoare la infidelitatea lui Beniamin Lup, despre care spune că sunt primite de la Rodica Guțan, înainte ca femeia să moară.

În urma informațiilor apărute în mediul online, Libertatea a realizat propria investigație jurnalistică. Din documente și mărturii reiese că în cel puțin un aspect important al vieții sale, Beniamin Lup nu spune adevărul. E vorba de numărul soțiilor pe care le-a avut. În timp ce, pe site-ul său, Beniamin Lup neagă vehement că a avut trei soții și spune că Rodica Guțan a fost a doua lui soție, Libertatea a descoperit că Rodica a fost a treia soție, cu a doua având și un proces, deschis după divorț.

De asemenea, pentru a reface ultimele clipe ale Eugeniei și ale Rodicăi, Libertatea a stat de vorbă cu persoane apropiate celor două femei și a solicitat documente oficiale de la autorități.

Moartea Eugeniei Lup

Mărturiile strânse de Libertatea în cazul Eugeniei Lup arată că aceasta a ajuns la Spitalul Municipal Caransebeș în data de 9 februarie 2016, după ce a suferit un stop cardiorespirator. Potrivit unor surse apropiate la vremea respectivă a familiei Lup, în momentul în care femeia a intrat în stop cardiorespirator, la casa cuplului din Oțelu Roșu erau doar Eugenia și Beniamin.

Beniamin Lup și Eugenia la spital

Potrivit acelorași surse, Lup a povestit ulterior că, după intrarea în stop cardiorespirator a soției sale, a resuscitat-o mai multe zeci de minute, fără să apuce să sune la 112. Aceleași surse mai spun că în acest timp, fata cuplului, care ar fi fost plecată la bunicii de la Glimboca (un sat învecinat), a ajuns acasă și a sunat la Ambulanță, care a preluat-o pe Eugenia și a dus-o la spital.

În relatarea cazului de pe site-ul său, Beniamin Lup spune însă că el a fost cel care a sunat la 112, iar fata, „care era în curtea casei”, a luat telefonul de la el pentru a da indicații despre locație Serviciului de Ambulanță. „În tot acest timp, eu am efectuat manevre de resuscitare”, mai spune Lup, care este susținut în mesajele de pe rețelele sociale de către fiica sa.

În necrologul de la înmormântarea Eugeniei Lup este indicată ca dată la care femeii i s-a făcut rău ziua de 9 februarie 2016. În postarea de pe site-ul său, Lup indică drept dată a intrării în comă a Eugeniei data de 10 februarie.

„Pe 9 februarie 2016, Eugenia a acuzat dureri puternice de cap, moment în care ne-am deplasat împreună la spitalul din Oțelu Roșu, la doamna doctor neurolog Artemisia Todorovici. A fost diagnosticată cu vertij și a primit tratament medicamentos. În ziua următoare, după-amiaza, a avut o senzație de amețeală și a încercat să mănânce ecler. Înainte de a mânca prăjitura, mi-a spus că se simte amețită, moment în care a început să se simtă foarte rău, nu mai putea vorbi, i s-au învinețit buzele și era tot mai rău”, explică Beniamin Lup, pe site-ul propriu.

„Otrăvire accidentală cu secobarbital”

Sosită la domiciliul familiei Lup din Oțelu Roșu, Ambulanța a dus-o pe Eugenia la Spitalul Municipal din Caransebeș. Potrivit PressHub, un document medical semnat de dr. Ilie Buru (internist – între timp pensionat) atestă că în organismul Eugeniei Lup a fost identificată substanța secobarbital, iar pe actul medical este specificat „otrăvire accidentală cu secobarbital”.

„Știu că atunci am fost de gardă. A venit în comă și am internat-o la reanimare. Mai departe nu știu să vă spun ce s-a întâmplat. Eu nu am tratat-o deloc”, a declarat medicul Buru pentru Libertatea. Referitor la prezența secobarbitalului, dr. Buru spune că „probabil s-a făcut un examen la urgență din urină și laboratorul a dat acest rezultat”.

„Probabil că am afirmat lucrul acela în baza analizei de laborator”, a mai spus doctorul Buru, care a subliniat că nu își amintește detaliile cazului și nici nu ar putea oferi detalii presei, fiind vorba de secretul actului medical.

Ce este secobarbitalul

Coordonatoarea Disciplinei Toxicologie și Industria Medicamentului de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Cristina Dehelean, a explicat pentru Libertatea că secobarbitalul nu se găsește pe piața din România, fiind o substanță folosită în adormirea de scurtă durată, dar și ca produs hipnotic folosit în preanestezie.

„Administrarea unei doze crescute din acest compus, care are rolul de a deprima niște centri respiratori sau cardiaci, poate duce la o deprimare până la moarte. Este problema tuturor medicamentelor cu activitate de acest tip la nivelul sistemului nervos central. Mai mult decât atât, dacă și asociem cu alcool sau alte substanțe de acest tip, efectul este și mai puternic, inclusiv în ceea ce privește deprimarea respiratorie și cardiacă”, a explicat prof. Cristina Dehelean pentru Libertatea.

Potrivit specialistei, înainte de a trage o concluzie cu privire la folosirea cu intenție a substanței „trebuie foarte bine drămuite lucrurile” și analizate mai multe aspecte. „Nu e o substanță care se eliberează fără rețetă. Dacă tu ești un consumator, înseamnă că ai consumat pe baza unei prescripții. Despre această prescripție ar trebui să se știe, e făcută de un medic curant, nu orice fel de medic, cu doze cunoscute. Astea se identifică”, a mai explicat Cristina Dehelean.

Apropiații Eugeniei Lup au declarat că singurul tratament pe care Eugenia îl urma era cel cu Euthyrox, care nu are nicio legătură cu secobarbitalul.

Eugenia, moartă la două zile după ce „a fost externată în stare foarte bună”

De la Spitalul Municipal Caransebeș, Eugenia Lup a fost transferată la Spitalul Județean Timișoara. Aici a fost tratată de medicul neurolog Daniela Reisz, care își amintește cazul destul de bine. Dr. Reisz spune că la momentul internării nu a avut informații despre o intoxicație voluntară sau involuntară a pacientei.

„A venit cu comă de etiologie neprecizată și status post stop cardiorespirator resuscitat. Am investigat-o câteva zile bune (n.r. – 12 februarie 2016 – 23 februarie 2016) și am făcut toate investigațiile care mi s-au părut adecvate situației în care se află ea. Nu am găsit nicio cauză pertinentă de stop cardiorespirator și a fost externată în stare foarte bună. Își revenise. Nu am identificat cauza tabloului clinic, dar era bine și am externat-o”, a declarat dr. Reisz pentru Libertatea.

Potrivit biletului de ieșire din Spitalul Județean Timișoara, Eugenia Lup a plecat acasă cu diagnosticul de „encefalită subacută în remisiune”. Eugenia a fost dusă la casa din Oțelu Roșu, unde a murit subit, la două zile de la externare. La momentul decesului, acasă se aflau doar Eugenia și Beniamin.

Medicul Daniela Reisz susține acum că a fost surprinsă să afle că Eugenia a murit subit și „s-a tot întrebat” care ar putea fi cauza din moment ce pacienta a plecat din spital „pe picioare, zâmbitoare”. „Destul de repede am aflat că a murit subit la domiciliu. M-am tot întrebat ce o fi avut, de ce a murit subit după un timp atât de scurt, pentru că toate investigațiile au ieșit normal”, a precizat dr. Reisz.

Beniamin Lup și Eugenia

Eugenia Lup, dusă la capelă în câteva ore, fără autopsie

Surse apropiate familiei Lup au declarat pentru Libertatea că în seara în care Eugenia a murit, până ca medicul de familie să ajungă de la Timișoara la Oțelu Roșu pentru a constata decesul, trupul neînsuflețit al femeii a fost dus de acasă la capelă, fără să fie solicitată efectuarea unei autopsii.

Contactat de Libertatea, Beniamin Lup a declarat că în momentul în care Eugenia a decedat „nu a știut cum se procedează”.

„A venit medicul legist de la spital, a venit Poliția, au luat-o, au dus-o la pompe funebre, au dus-o la spital. Nu am cunoștință unde a fost, cum a fost. Eram doar eu cu fiica, a venit fratele meu, au venit părinții mei. Soția mea a decedat. Nu eu sunt cel care organizează, care duce, care face”, a declarat Beniamin Lup pentru Libertatea.

Bărbatul spune că în seara în care Eugenia a decedat, la fața locului a ajuns și un echipaj de la Ambulanță, care a încercat să o resusciteze. „Doru Szabo este un cunoscut din Oțelu Roșu care era pe Salvare atunci. Stătea lângă Eugenia și plângea pentru că ea a avut o relație deosebită cu el în timp ce era student la Institutul Biblic din Caransebeș”, a mai explicat Beniamin Lup.

Contactat de Libertatea, Doru Szabo a spus, în primă fază, la auzul numelui de Eugenia Lup că „nu știe cine e”. „Nu știu, eu sunt la pensie acum”, a spus Szabo. Pe parcursul discuției, ambulanțierul și-a adus însă aminte de intervenția de la „Jeni”.

„S-a făcut resuscitare, s-a urmat protocolul. Eu eram îndrumat de cadrul medical. Nu mai știu cine era. Trebuie să existe o fișă a asistentului în care este totul. Asistenta completează fișa cu tot ce s-a făcut la caz. Îmi aduc aminte de Jeni, că am cunoscut-o pe Jeni”, a declarat Doru Szabo. Libertatea a solicitat Serviciului de Ambulanță Caraș-Severin detalii despre intervenția la caz, dar până la ora redactării articolului, instituția nu a trimis un răspuns.

Ancheta penală, declanșată la opt ani distanță

Surse apropiate cazului au declarat pentru Libertatea că detalii despre cum s-au petrecut lucrurile în ziua decesului poate oferi medicul Valentin Boșneac, dar acesta a negat orice implicare în caz, spunând că nu a fost acasă la familia Lup în seara evenimentului tragic, tot ce a făcut fiind să pună la dispoziția familiei o cameră, folosită drept capelă, pentru depunerea sicriului.

„Știu că a fost ambulanța și a constatat decesul. Eu le-am oferit sala. Atât”, a declarat doctorul Boșneac, potrivit căruia actul constatator al decesului a fost emis de medicul de familie al Eugeniei, „o doamnă din Timișoara”.

Ce spun anchetatorii despre moartea Eugeniei

Parchetul Judecătoriei Caransebeș, care a deschis în octombrie 2024 o anchetă penală pentru ucidere din culpă în cazul Eugeniei Lup, a transmis, la solicitarea Libertatea, că „de la momentul survenirii decesului (n.r. – februarie 2016) și până la momentul sesizării organelor de urmărire penală (n.r. – octombrie 2024) nu a fost efectuată o autopsie medico-legală întrucât cauzele morții au fost constatate de către medicul de familie al victimei, neexistând la acel moment suspiciuni cu privire la comiterea vreunei infracțiuni”.

„În prezent, în funcție de materialul probator administrat în dosar, procurorul care are în administrare cauza urmează să analizeze dacă se impune sau nu efectuarea unei necropsii”, a mai transmis Parchetul Judecătoriei Caransebeș pentru Libertatea.

Potrivit oficialilor de la Primăria Oțelu Roșu, acolo unde a fost înregistrată moartea Eugeniei Lup, actul constatator al decesului a fost emis de medicul Ionica Ciucure. Contactat de Libertatea, medicul de familie a declarat că trebuie să respecte confidențialitatea actului medical și poate oferi detalii doar organelor de anchetă. „Ca medic de familie, păstrez confidențialitatea și protejez datele pacienților. Nu pot da nicio informație decât la o solicitare scrisă din partea organelor de anchetă, care cercetează speța”, a declarat doctorița Ciucure.



Beniamin Lup a declarat pentru Libertatea că nu știe să se fi deschis o anchetă referitoare la moartea primei sale soții. „Sunt foarte bucuros dacă s-a făcut asta (n.r. – deschiderea unei anchete) pentru că adevărul va ieși la suprafață”, a declarat Beniamin Lup.

Logodit la mai puțin de o lună de la moartea Eugeniei

Surse apropiate familiei Lup au declarat pentru Libertatea că la momentul decesului Eugeniei, Beniamin Lup era implicat într-o relație extraconjugală cu C.A., o femeie care a și fost prezentă la înmormântarea Eugeniei. Documente oficiale studiate de Libertatea arată că în 10 martie 2016, la două săptămâni de la moartea Eugeniei, Beniamin Lup s-a logodit cu C.A.. O spune chiar bărbatul într-o plângere penală formulată în 2017. În sesizare, Lup o acuză pe C.A. că l-a înșelat, convingându-l să cumpere un teren și să construiască o casă de 80.000 de euro pe numele ei, cu promisiunea că se va căsători cu el, ca mai apoi să îl lase cu ochii în soare.

Din dosarul penal instrumentat la Parchetul Judecătoriei Timișoara reiese că „logodna a avut loc la restaurantul Boavista în data de 10 martie 2016”. În plângerea penală, Beniamin Lup a spus că „a iubit-o în mod real” pe C.A. și, fiind încredințat că și ea îl iubește și își vor construi un viitor împreună, „a investit sufletește și material absolut tot în acea casă de care apoi a fost lipsit prin înșelăciune și abuz de încredere”.

Verdict final: Beniamin Lup nu a fost înșelat de logodnică

În 19 septembrie 2019, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara au dispus clasarea dosarului penal de înșelăciune și abuz de încredere deschis la plângerea lui Beniamin Lup, considerând că faptele nu există. Lup a contestat în instanță soluția procurorului și a obținut câștig de cauză. Judecătoria Timișoara a dispus continuarea cercetărilor cu justificarea că „există suficiente probe din care să rezulte faptul că (cel puţin) intimata C.A. a săvârşit infracţiunea de înşelăciune în dauna petentului”.

„Există poze care dovedesc că petentul şi intimata au primit cadouri cu ocazia petrecerii din 10.03.2016”, a explicat judecătorul, potrivit căruia „din mesajele purtate se constată că cei doi au avut o relaţie intimă de o anumită durată”.

Întors la procuror, dosarul a fost din nou clasat. Și de această dată, Lup a contestat soluția procurorului în instanță. În aprilie 2022, Judecătoria Timișoara a decis în mod definitiv că soluția procurorului este corectă, iar Lup nu a fost victima unei înșelăciuni.

„Simpla seducere a persoanei vătămate (persoană matură și căsătorită, cu studii superioare, de profesie jurist consult și care cunoștea la rândul său că intimata se află într-o relație de concubinaj) și simpla promisiune de căsătorie nereală și nematerializată (chiar dacă în virtutea ei persoana vătămată ar fi înmânat suspectei sume importante de bani) nu poate avea valențe penale”, a decis Judecătoria Timișoara.

Magistrații care au pronunțat sentința finală au explicat că „relațiile personale sentimentale și patrimoniale în care părțile s-au aflat se pot regla pe calea acțiunii în fața instanței civile”.

Întrebat de Libertatea cum explică logodna cu C.A., organizată la mai puțin de o lună de la moartea Eugeniei, Beniamin Lup a spus că „nu a fost o logodnă”, ci „o întâlnire cu niște prieteni din Statele Unite” care au venit să stea alături de el după moartea Eugeniei. „Acolo s-a discutat, e adevărat, despre un viitor al nostru împreună, dar nu s-a materializat”, a spus Beniamin Lup.

Bărbatul a spus că înainte de a muri, Eugenia le-a spus fiicei și mamei sale că îl încurajează ca după moartea ei să se recăsătorească. „Nu a folosit nume, dar mi-a spus să nu rămân singur și să nu mă împrietenesc cu televizorul”, a declarat Beniamin Lup pentru Libertatea.

Soția numărul doi, dată în judecată după divorț

În 2017, anul în care a declanșat războiul juridic împotriva fostei iubite, C.A., Beniamin Lup s-a căsătorit la Oficiul Stării Civile din Călărași – Republica Moldova, cu O.L., o tânără basarabeancă. Mariajul a fost autentificat printr-un act de stare civilă din data de 25 mai 2017. După doar câteva luni, Lup și soția sa basarabeancă au divorțat, actul de separare fiind înregistrat în 5 septembrie 2017.

După divorț, Lup a dat-o în judecată pe fosta sa soție, cerând anularea căsătoriei și implicit a divorțului pe motiv că, la data căsătoriei civile, O.L. era căsătorită, din anul 2013, cu un rus pe nume Vladimir Lazarev. La cererea de chemare în judecată, Lup a depus și o copie a unui certificat de căsătorie menit să ateste că la data căsătoriei cu el, O.L. se afla într-un mariaj cu rusul Lazarev.

Prima fază a procesului s-a judecat la Judecătoria Strășeni, iar magistrații de aici au chemat în proces și Agenția Servicii Publice. Instituția a depus în instanță un certificat de deces, care atestă că rusul despre care Lup spunea că a fost căsătorit la data de 5 mai 2017 cu fosta sa soție e mort din 23 octombrie 2014, decesul survenind în orașul Tambov din Rusia. În baza acestei probe, în 2020, după trei ani de proces, Judecătoria Strășeni a respins cererea lui Beniamin Lup ca inadmisibilă.

Lup crede că „pârâta nu avea intenția de a crea o familie adevărată”

Nemulțumit de sentința Judecătoriei Strășeni, Lup a atacat decizia la Curtea de Apel Chișinău, unde a plusat spunând că solicită, de fapt, anularea divorțului pentru că în mai 2019 a aflat că „pârâta a încheiat căsătoria cu reclamantul în scopul obținerii unor beneficii materiale, considerând că va deveni coproprietara patrimoniului reclamantului”.

„Pârâta nu avea intenția de a crea cu adevărat o familie. Astfel, reclamantul a încheiat căsătoria sub acțiunea dolului (n.r. – vicleniei) exercitat de către pârâtă. La fel și actul de divorț a fost încheiat sub influența dolului. Or, reclamantul la acel moment considera că motivul divorțului se datorează diferențelor de caractere și calităților personale. Însă, după cum a aflat mai târziu, relația lor de căsătorie nu avea nici o șansă, deoarece pârâta nu avea intenția de a crea o familie adevărată”, au arătat avocații lui Lup în cererea de apel de la Curtea de Apel Chișinău.

Judecătorii de aici au menținut sentința Judecătoriei Strășeni, respingând cererea lui Lup de anulare a actelor de căsătorie și divorț. „Soluţia dată de instanţa de fond este corectă, motivată şi amplu argumentată, cu pronunţarea asupra tuturor aspectelor juridice şi făcând trimitere atât la probele administrate, cât şi la dispoziţiile legale aplicabile la caz”, a decis Curtea de Apel Chișinău, a cărei sentință a rămas definitivă în 25 august 2020.

Moartea Rodicăi Guțan

După despărțirea de O.L., Beniamin Lup s-a căsătorit cu o altă basarabeancă, Rodica Guțan. Din postările de pe Facebook ale Rodicăi reieșea că femeia și-a găsit fericirea în brațele lui Lup, basarabeanca postând pe rețeaua de socializare zeci de fotografii în care cuplul apare fericit. În noaptea de 27 spre 28 septembrie 2024, Rodica Guțan s-a stins din viață subit, la casa din Chișinău a cuplului. Acasă se aflau doar Beniamin și Rodica, fata cea mică a femeii fiind în Timișoara, unde studia la liceu, iar fata cea mare, la locuința ei din Chișinău.

Beniamin Lup și Rodica

Mai multe persoane care știau despre moartea Eugeniei, inclusiv români stabiliți în SUA, au reacționat pe rețelele sociale după moartea Rodicăi, cerând declanșarea unor anchete care să stabilească în ce condiții au murit cele două soții ale lui Beniamin Lup.

„Am sunat la 112 în momentul în care am realizat, cu groază, că soția mea nu poate respira. În așteptarea ambulanței, mi s-a cerut să verific dacă respiră, cu o oglindă. Nu aveam o oglindă la îndemână și am fost îndrumat să folosesc telefonul. Din păcate, în acel moment îngrozitor, am constatat cu șoc că Rodica nu mai respira. Aceasta se afla în tratament pentru bronșită astmatică de mai bine de un an. Când ambulanța a sosit, echipajul a încercat să o resusciteze, dar, din nefericire, au fost nevoiți să constate decesul. Au sosit, apoi, Poliția și medicul legist pentru a continua procedurile necesare”, este varianta lui Beniamin Lup, relatată pe site-ul propriu.

Acuze de infidelitate, cu trei luni înainte de deces

Mai multe schimburi de mesaje obținute de Libertatea arată că la începutul lunii iulie, Rodica ar fi descoperit că Beniamin Lup o înșală cu o angajată a Asociației WorldTeach. O fotografie care a circulat pe WhatsApp și despre care s-a spus că este făcută pe telefonul Rodicăi arată că femeia îi reproșa că o înșală. Potrivit aceleiași fotografii a mesajului, Rodica își exprima teama că o să fie otrăvită. „Știi ce simt. Că tu ești ăla și cu ea în care îmi puteți face rău și să mă otrăviți ca să-ți rămâie vouă casa și să faceți ce vreți voi cu americanii… voi sunteți periculoși”, se arată în mesaj. „Nu mă culc cu ea, Rodica. Nu am avut nimic păcătos cu femeia aceasta. Cum să vorbești așa? Tu chiar ai luat-o razna”, este răspunsul lui „Beni”.

Mesajul Rodicăi

Dintr-o altă fotografiere a unui mesaj de pe telefonul Rodicăi reiese că la începutul lunii august, Beniamin Lup îi cere soției sale să nu vorbească cu nimeni despre situația lor.

„M-a sunat Kim (n.r. – șefa Uncaged) astă-noapte târziu și mi-a spus că tu ești împotriva mea și ne-am despărțit. Așa i-au spus Nelu Tuțac și Itar, fiindcă le-a spus Valentin. Nelu i-a cerut la Kim să mă dea afară și să închidă organizația. Atacul este împotriva mea. Kim o să vrea să vorbească cu tine. Te rog nu vorbi cu nimeni (…) Eu vin acasă și o să fim bine, așa cum ți-am spus. Te rog, nu te alătura dușmanilor mei”, se arată în mesajul trimis Rodicăi în data de 7 august 2024.

Mesajul lui Beniamin

Beniamin Lup se apără: „N-aș fi putut să îi fac nici cel mai mic rău”

În reacția avută după moartea Rodicăi, Lup spune că „poate că, uneori, n-a știut cum să-i arate Rodicăi imensa dragoste pe care i-o purta ori poate că, alteori, diferențele dintre ei au fost mai puternice decât iubirea, ceea ce ar fi putut genera mesaje care, scoase din context, pot fi stânjenitoare”.

„Însă niciodată, absolut niciodată n-aș fi putut să-i fac nici cel mai mic rău. Am iubit-o! Și continui să o iubesc chiar și acum, când soarta mă obligă să vorbesc despre ea la trecut”, spune Beniamin Lup. Contactat de Libertatea, Lup spune că mesajele sunt false și Rodica nu i-a adus reproșuri de infidelitate.

Rodica și Beniamin Lup

Ce spun apropiați ai cuplului Beniamin și Rodica Lup

„Nelu Tuțac”, la care Beniamin Lup face referire în mesajul către Rodica, este fostul pastor baptist Ionel Tuțac, membru în boardul de conducere al asociației WorldTeach, al cărei președinte este Beniamin Lup. Ionel Tuțac a declarat pentru Libertatea că a intrat în boardul de conducere al WorldTeach la solicitarea americanilor, care i-au cerut să „vegheze asupra valorilor creștine și morale” pe baza cărora a fost înființată organizația.

Tuțac confirmă că în luna iulie 2024, Rodica Guțan l-a contactat pentru a i se plânge de probleme în relația dintre ea și Beniamin Lup. „Existau ceva tensiuni între ei ca familie. Ea m-a sunat, am stat de vorbă cu ea, m-am rugat cu ea, am consiliat-o. Ultima mea discuție cu Rodica a fost la începutul lunii august când i-am întrebat prin mesaje, ce fac, cum sunt. Ea mi-a spus: «Acum totul este bine». Asta a fost discuția mea cu Rodica. A fost o perioadă în care ea fiind la Chișinău, el fiind aici (n.r. – la Timișoara), probabil ca în orice familie au apărut și anumite tensiuni”, susține Ionel Tuțac.

Acesta mai spune că i-a cerut șefei Uncaged, prin mesaje, să înceteze colaborarea Asociației WorldTeach cu familia Malanca, din care făcea parte la vremea respectivă presupusa amantă a lui Lup, între timp divorțată.

Mama Rodicăi Lup: „Aista e un maniac. Să te păzești că te omoară”

Contactată de Libertatea, mama Rodicăi Guțan, Polina Antohiev, a declarat că la începutul relației dintre fiica ei și Beniamin Lup, a crezut că bărbatul este serios, văzându-l cu Biblia în mână. Femeia spune că după doar o săptămână și-a dat seama că „aista om nu-i bun”. „M-am uitat în ochii lui și i-am spus fetei mele pe din dos: «Aista om nu-i bun. Aista e un maniac. Să te păzești, că te omoară»”, mărturisește mama Rodicăi Guțan.

Bătrâna spune că din acest motiv i-a fost interzis să mai țină legătura cu Rodica, dar cele două femei se întâlneau și vorbeau pe ascuns. În plus, mai susține Polina Antohiev, Beniamin Lup a convins-o pe Rodica să vândă casa cumpărată pe numele ei de fostul soț, un rus pe nume Oleg, și să cumpere o altă casă, în care ambii să fie proprietari. Mama Rodicăi Guțan mai susține că ginerele său o numea „vrăjitoare”, iar la un moment dat ar fi agresat-o și fizic. Polina Antohiev spune că în ultima perioadă, Rodica i-a cerut iertare pentru că nu a ascultat-o atunci când a fost avertizată că „Beni nu-i om bun”.

Despre soacra sa, Beniamin Lup a declarat pentru Libertatea că nu s-au văzut în ultimii șapte ani. „Noi nu ne-am întâlnit de șapte ani. Nici Rodica nu s-a întâlnit cu ea pentru că dânsa a fost plecată în Italia. Mama Rodicăi a fost absentă total din relația noastră. La înmormântare ne-am întâlnit pentru prima dată după șapte ani. Nu pot să zic dușmănie, nu pot să zic prietenie. Ea a fost plecată și a fost alegerea Rodicăi să nu o contacteze timp de șapte ani”, a declarat Lup pentru Libertatea.

Într-o adresă despre care susține că a fost transmisă Poliției pentru a cere lămuriri despre o presupusă percheziție la casa cuplului din Chișinău și deshumarea Rodicăi, Beniamin Lup o pune pe soacra sa, alături de alte rude ale Rodicăi, pe lista celor care „au început o campanie de amenințări și denigrări la adresa sa”.

Telefonul Rodicăi e la Poliția din Chișinău, care anchetează decesul ei

Surse din Chișinău, apropiate Rodicăi Guțan, au declarat pentru Libertatea că în urma suspiciunilor din jurul morții Rodicăi Guțan, la Chișinău, a fost declanșată o anchetă penală, în cadrul căreia telefonul Rodicăi a fost preluat de Poliție, iar în casa cuplului a fost făcută o percheziție. Mai mult, trupul Rodicăi a fost deshumat pentru cercetări suplimentare. Surse judiciare au declarat că ancheta este realizată de Procuratura Chișinău, Oficiul Buiucani. Libertatea a solicitat un punct de vedere referitor la acest caz Procuraturii Generale din Republica Moldova, dar, deși termenul pentru răspuns a fost depășit, procurorii moldoveni nu au comunicat un răspuns.

Beniamin Lup a declarat că nu știe nimic despre ancheta de la Chișinău. Într-un document transmis Poliției Chișinău și făcut public pe site-ul său, Lup spune că a fost informat despre deshumare de o rudă a Rodicăi cu care nu a ținut legătura de șase ani, dar care acum „este foarte activ în scopul obținerii unor foloase materiale”. „Vă rog să îmi comunicați obiectele și înscrisurile ridicate de la domiciliu în timpul percheziției și să-mi explicați motivul pentru care nu am fost anunțat despre acest lucru”, se arată în adresa despre care Lup susține că a trimis-o Poliției Chișinău.

