Zgomotul fioros al dronei asupra căreia s-a tras, filmată de lângă Penitenciarul Tulcea

Locuitorii din Județul Tulcea au primit trei atenționări de tip RO-Alert în dimineața zilei de vineri, din cauza războiului din Ucraina. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească fie în beciuri, fie în adăposturi comune, iar dacă nu există această posibilitate să rămână în interiorul casei.

Una dintre dronele folosite de ruși ca să atace porturile ucrainene de la granița României a fost filmată de lângă Penitenciarul Tulcea. În imaginile distribuite de SNPP Poliția Penitenciară pe Facebook se poate auzi zgomotul fioros al dronei de război în care s-a tras în cursul dimineții de vineri.

Angajații din Penitenciarul Tulcea atrag atenția asupra faptului că nu au unde să se adăpostească în închisoare.

„La mică distanță de secția exterioară a Penitenciarului Tulcea. Noi nu avem opțiunea de a ne adăposti. Rămânem la posturi. Chiar dacă Guvernul face o prioritate din tăierea pensiilor militare”, a transmis Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare.

Două mesaje RO-Alert, emise de autorități pentru județul Tulcea, vineri dimineața

În jurul orei 6.57, prima dronă a fost observată în spaţiul aerian ucrainean, avansând spre nordul judeţului Tulcea.

La ora 7.17, a fost emis un mesaj RO-ALERT prin care populaţia din zonă a fost avertizată în privinţa posibilelor obiecte care ar putea cădea din spaţiul aerian. La ora 7.47, alerta a fost ridicată, fără ca drona să fi intrat pe teritoriul României, a precizat MApN, potrivit News.ro.

La ora 8.45, o a doua dronă a fost detectată, fapt ce a dus la emiterea unui nou mesaj RO-ALERT. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Bazei Aeriene Feteşti au decolat la ora 9.04 pentru a investiga spaţiul aerian.

„Câteva minute mai târziu, aeronavele au confirmat contactul radar cu ţinta la 9 km de Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, iar la 9.13 drona a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la 100 de metri de localitate”, a transmis Ministerul Apărării.

Care au fost recomandările ISU pentru populația din Tulcea

Autoritățile le recomandă cetățenilor să citească cu mare atenție mesajele pe care le primesc prin sistemul național Ro-Alert și să se informeze doar din surse oficiale.

„Recomandăm cetăţenilor să citească cu atenţie mesajul primit, să respecte indicaţiile autorităţilor şi să îşi păstreze calmul. De asemenea, în cazul în care observă situaţii care le pot pune în pericol siguranţa, sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, a transmis ISU Tulcea.

Echipe militare, mobilizate în Tulcea pentru a căuta eventuale bucăți din drone căzute în România

Din cauza proximităţii graniţei dintre România şi Ucraina, echipe militare specializate au fost mobilizate pentru a căuta eventuale fragmente ale dronei pe teritoriul naţional. Alerta aeriană a fost ridicată oficial la ora 10.12, conform autorităţilor.

Într-un comunicat remis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea, reprezentanţii acestuia au declarat: „La ora 8.48 a mai fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia este informată asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte în apropierea frontierei României cu Ucraina”.

Mesajul a fost transmis prin sistemul naţional de avertizare a populaţiei, în baza informaţiilor oferite de structurile abilitate în monitorizarea spaţiului aerian.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției. Wow, ce s-a aflat
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției. Wow, ce s-a aflat
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
Elle.ro
Cătălin Botezatu, primele declarații după ce a fost jefuit la Londra. Creatorul de modă a rămas fără un ceas în valoare de două milioane de lire sterline: "Este o anchetă în desfășurare"
gsp
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
GSP.RO
Prezentă la Sanremo, strănepoata lui Lamborghini se plânge de „petrecerile bilaterale”: „M-am culcat la 4:30!”
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.RO
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Avantaje.ro
HOROSCOP MARTIE: singura zodie careia ii merge TOTUL din plin! Ghinionul dispare, vin bani multi! Are luna perfecta, in sfarsit!
Andreea Esca, imperiu imobiliar de lux! Imagini rare cu vila de la Snagov: are ponton și garaj pentru bărci! Vezi unde se relaxează vedeta PRO TV
Tvmania.ro
Andreea Esca, imperiu imobiliar de lux! Imagini rare cu vila de la Snagov: are ponton și garaj pentru bărci! Vezi unde se relaxează vedeta PRO TV

Alte știri

Nicușor Constantinescu cere să iasă din închisoare timp de trei luni pentru a-și trata boala ajunsă în stadiu avansat. Avocat: „Orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit”
Analiză
Știri România 13:00
Nicușor Constantinescu cere să iasă din închisoare timp de trei luni pentru a-și trata boala ajunsă în stadiu avansat. Avocat: „Orice zi care trece s-ar putea să conducă spre un deznodământ nefericit”
Ciprian Ciucu a anunțat când încep reparațiile la Podul Basarab, aproape un pericol public după 15 ani de la finalizare. Construcția a costat 240 de milioane de euro
Știri România 12:33
Ciprian Ciucu a anunțat când încep reparațiile la Podul Basarab, aproape un pericol public după 15 ani de la finalizare. Construcția a costat 240 de milioane de euro
Parteneri
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
Adevarul.ro
Exod fără precedent: Tot mai mulți americani părăsesc SUA. Unde se mută și de ce
FRF, semnal de alarmă pentru primarul din Păuleşti înainte de descinderi: “M-au atenţionat acum 4-5 luni că se întâmplă lucruri ciudate la club”
Fanatik.ro
FRF, semnal de alarmă pentru primarul din Păuleşti înainte de descinderi: “M-au atenţionat acum 4-5 luni că se întâmplă lucruri ciudate la club”
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Elle.ro
Theo Rose spune adevărul despre plecarea ei din juriul emisiunii "Vocea României." Ce a dezvăluit artista: "Am simțit că nu mai are sens..."
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Ce ascund, de fapt, alinturile folosite în exces de concurenții de la Power Couple România 2026. Părerea psihologului: „Devine disfuncțională”
Exclusiv
Stiri Mondene 13:36
Ce ascund, de fapt, alinturile folosite în exces de concurenții de la Power Couple România 2026. Părerea psihologului: „Devine disfuncțională”
Pasiunea neștiută a lui Dan Negru. Socrul lui i-a insuflat-o: „E singurul aliment fără termen de garanție”
Stiri Mondene 13:17
Pasiunea neștiută a lui Dan Negru. Socrul lui i-a insuflat-o: „E singurul aliment fără termen de garanție”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
ObservatorNews.ro
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
GSP.ro
Antrenorul lui Dan Șucu a comentat eliminarea suferită de Inter în Liga Campionilor: „Acum Chivu pare un fraier”
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
GSP.ro
Cine este femeia misterioasă care a apărut în mai multe rânduri pe transmisiunea meciului Inter - Bodo/Glimt
Parteneri
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Mediafax.ro
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
Politică 09:11
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților la două luni după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și după amânările de la CCR
Cristian Tudor Popescu nu pricepe atitudinea lui Nicușor Dan: „S-a dus la Trump ca să fie batjocorit, dar a lipsit de la Kiev”
Politică 09:07
Cristian Tudor Popescu nu pricepe atitudinea lui Nicușor Dan: „S-a dus la Trump ca să fie batjocorit, dar a lipsit de la Kiev”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
U Cluj, primă uriaşă la meciul cu Oţelul: “Vor avea o motivaţie suplimentară pentru play-off!”
Fanatik.ro
U Cluj, primă uriaşă la meciul cu Oţelul: “Vor avea o motivaţie suplimentară pentru play-off!”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului