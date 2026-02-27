Zgomotul fioros al dronei asupra căreia s-a tras, filmată de lângă Penitenciarul Tulcea

Locuitorii din Județul Tulcea au primit trei atenționări de tip RO-Alert în dimineața zilei de vineri, din cauza războiului din Ucraina. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească fie în beciuri, fie în adăposturi comune, iar dacă nu există această posibilitate să rămână în interiorul casei.

Una dintre dronele folosite de ruși ca să atace porturile ucrainene de la granița României a fost filmată de lângă Penitenciarul Tulcea. În imaginile distribuite de SNPP Poliția Penitenciară pe Facebook se poate auzi zgomotul fioros al dronei de război în care s-a tras în cursul dimineții de vineri.

Angajații din Penitenciarul Tulcea atrag atenția asupra faptului că nu au unde să se adăpostească în închisoare.

„La mică distanță de secția exterioară a Penitenciarului Tulcea. Noi nu avem opțiunea de a ne adăposti. Rămânem la posturi. Chiar dacă Guvernul face o prioritate din tăierea pensiilor militare”, a transmis Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare.

Două mesaje RO-Alert, emise de autorități pentru județul Tulcea, vineri dimineața

În jurul orei 6.57, prima dronă a fost observată în spaţiul aerian ucrainean, avansând spre nordul judeţului Tulcea.

La ora 7.17, a fost emis un mesaj RO-ALERT prin care populaţia din zonă a fost avertizată în privinţa posibilelor obiecte care ar putea cădea din spaţiul aerian. La ora 7.47, alerta a fost ridicată, fără ca drona să fi intrat pe teritoriul României, a precizat MApN, potrivit News.ro.

La ora 8.45, o a doua dronă a fost detectată, fapt ce a dus la emiterea unui nou mesaj RO-ALERT. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Bazei Aeriene Feteşti au decolat la ora 9.04 pentru a investiga spaţiul aerian.

„Câteva minute mai târziu, aeronavele au confirmat contactul radar cu ţinta la 9 km de Chilia Veche, pe teritoriul ucrainean, iar la 9.13 drona a fost doborâtă de sistemele de apărare antiaeriană ale armatei ucrainene, la 100 de metri de localitate”, a transmis Ministerul Apărării.

Care au fost recomandările ISU pentru populația din Tulcea

Autoritățile le recomandă cetățenilor să citească cu mare atenție mesajele pe care le primesc prin sistemul național Ro-Alert și să se informeze doar din surse oficiale.

„Recomandăm cetăţenilor să citească cu atenţie mesajul primit, să respecte indicaţiile autorităţilor şi să îşi păstreze calmul. De asemenea, în cazul în care observă situaţii care le pot pune în pericol siguranţa, sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, a transmis ISU Tulcea.

Echipe militare, mobilizate în Tulcea pentru a căuta eventuale bucăți din drone căzute în România

Din cauza proximităţii graniţei dintre România şi Ucraina, echipe militare specializate au fost mobilizate pentru a căuta eventuale fragmente ale dronei pe teritoriul naţional. Alerta aeriană a fost ridicată oficial la ora 10.12, conform autorităţilor.

Într-un comunicat remis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea, reprezentanţii acestuia au declarat: „La ora 8.48 a mai fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia este informată asupra posibilităţii căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte în apropierea frontierei României cu Ucraina”.

Mesajul a fost transmis prin sistemul naţional de avertizare a populaţiei, în baza informaţiilor oferite de structurile abilitate în monitorizarea spaţiului aerian.

