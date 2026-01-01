Nu s-au înregistrat pătrunderi în spațiul aerian național

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două aeronave au fost ridicate de la sol din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Totodată, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

„Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail”, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării, într-un comunicat de presă.

Două aeronave F-16, ridicate de la sol

Joi, în jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul judeţului Tulcea.

La ora 10.17, populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. Starea de alertă a încetat la ora 11.00.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional”, a precizat sursa citată.

Alt atac, pe 23 decembrie 2025

Pe 23 decembrie 2025, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au detectat, în noaptea de luni spre marți, două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în apropierea graniţei cu România, iar autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea și Galați, anunță oficialii într-un comunicat de presă.

Dronele se deplasau pe direcţia Reni şi Chilia, în contextul unor atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene.

Ministerul Apărării Naţionale a confirmat că nu au existat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, dar locuitorii din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi au primit mesaje de avertizare RO-Alert.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE