Autoritățile au emis trei mesaje Ro-Alert în Tulcea, vineri dimineața

Autoritățile au emis vineri dimineață, trei mesaje Ro-Alert pentru locuitorii județului Tulcea, avertizând asupra riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian, pe fondul conflictului din Ucraina. În total, șase astfel de mesaje au fost emise începând de miercuri seara și până în prezent.

Situația rămâne tensionată în zona de graniță cu Ucraina, pe fondul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre. Cu o zi înainte, pe 26 februarie 2026, activitatea militară intensă din zonă a determinat o altă intervenție a autorităților române.

Primele două mesaje de vineri au fost emise la orele 8.48 și 9.00. În zilele precedente, situația a fost similară. Miercuri seară, la ora 18.15, un mesaj RO-ALERT informa despre un risc similar, iar joi au fost transmise alte două alerte, după confirmarea încălcării spațiului aerian românesc de către drone rusești.

Ce i-au sfătuit autoritățile pe locuitorii din Tulcea

Alerta a durat 90 de minute, iar locuitorii din Tulcea au fost anunțați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din cer. Autoritățile i-au sfătuit să rămână în case și să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecție civilă.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul. Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, au transmis autoritățile prin mesajele Ro-Alert.

Două aeronave F-16, ridicate de la sol după detectarea a două drone la apropierea graniței cu Ucraina

Conform unui comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN), joi, în jurul orei 16.25, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Fetești au fost ridicate de la sol în urma detectării a două drone apropiindu-se de granița cu Ucraina. Una dintre ele a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național.

„Populația din zona de nord a județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert, emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma notificării transmise de Statul Major al Forțelor Aeriene”, a precizat MApN.

Ulterior, la ora 18.00, alte două aeronave, de tip Eurofighter Typhoon – una a Forțelor Aeriene Germane și alta a Forțelor Aeriene Spaniole – au fost ridicate de la sol din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Decizia a fost luată după ce un alt vehicul aerian fără pilot a fost detectat apropiindu-se de spațiul aerian românesc. „Aeronava fără pilot a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, părăsindu-l în jurul orei 18.30, la nord de Sulina”, a transmis MApN.

