Chris Simion spune că și-a dat seama repede că dacă lasă durerea să o copleșească, va intra în depresie și nu are nicio șansă să câștige bătălia.

„Pun durerea în plan secundar și încerc să mă păstrez, cât de mult pot, așa cum sunt, să-mi păstrez spiritul. Am făcut în perioada asta trei spectacole, am continuat să merg la schi, să citesc, să merg la înot”, a declarat Chris Simion într-o emisiune difuzată de Europa FM.

Regizoarea de 41 de ani spune că dragostea i-a dat putere, deși a avut un moment în care a simțit că nu mai face față suferinței.

„Mi-a dat puterea să merg mai departe dragostea de viață. Nu mă hotărâsem să mă sinucid, deci n-aveam decât alternativa să lupt pentru viață. (…) A fost un moment în care am vrut să renunț la chimioterapie. Am făcut 16 cure. Undeva pe la cura a 13-a, am avut senzația că m-am pierdut cu totul și că tratamentul pe care-l fac mă distruge. (…)Am zis gata, e clar, corpul meu nu mai duce. Oricât controlează mintea, corpul meu nu mai duce”, a mai spus Simion.

