Soția senatorului Robert Cazanciuc lucrează la Autoritatea Aeronautică România, ca director de reglementare, unde a avut un venit de 83.294 de lei și la Tarom, ca director comercial, unde a avut un venit de 35.822 de lei.

În total, aceasta a avut venituri de 119.116 lei, în ultimul an fiscal, în timp ce soțul ei, senatorul Robert Cazanciu, președinte al comisiei juridice din Senat, a avut o indemnizație de 109.989 de lei.

Fostul ministru al Economiei, Gheorghe Șimon a primit de la Parlament și de la minister, în 2017, aproximativ 90.000 de lei.

Salariul soției sale, însă, este mult mai mare. Mariana Șimon este judecător și a avut un venit, în ultimul an, de 167.348 lei.

Și soția lui Cezar Preda a avut venituri mai mari decât soțul ei, în ultimul an. Aceasta are funcția de director administrativ special la două firme și a câștigat peste 92.000 de lei. În plus, ea are și dividende neridicate de 95.570 de lei.

Soția lui Eugen Nicolicea, peste 100.000 de lei venitul pe anul trecut, la Transgaz

Soția deputatului PSD Eugen Nicolicea lucrează la Transgaz și are un venit mai mare decât indemnizația soțului ei. Aceasta a câștigat în ultimul an 124.358 lei, salariu la compania de stat.

Soția deputatului UDMR Korodi Attila este avocat și are un venit mai mare decât soțul său, parlamentar. Aceasta a avut în ultimul an un venit de 146.568 lei, față de 96.994 cât a fost indemnizația deputatului UDMR.

Soția fostului premier Victor Ponta, Daciana Sârbu, este europarlamentar și are un venit mult mai mare decât soțul ei. Aceasta a avut în 2017 un venit de 79.957 de euro, de la Parlamentul European, în timp ce soțul ei, deputatul Victor Ponta a primit o indemnizație de 87.087 lei.

Nici soții nu stau rău la capitolul venituri. Soțul Ralucăi Turcan, deputat PNL de Sibiu, a câștigat ca profesor la Universitatea București un salariu de 39.000 de lei, anul trecut. Acestuia i s-a adăugat un alt venit de la firma Arthur and Regents SRL, de 60.000 de lei. Valeriu Turcan a mai câștigat din dividende 310.787 lei și 42.315 de la firmele Arthur and Regents SRL și SC Newgate veritas SRL.

Soțul Alinei Gorghiu, Lucian Isar, a avut un venit dintr-un litigiu cu Banca Comercială Feroviară, de 1.674.593 lei.