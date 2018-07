Fiul premierului Dăncilă a lucrat la Petrom, înainte de a se angaja la Curtea de Conturi, pe funcția de permiting expert. În anul fiscal 2017 acesta a câștigat 44.400 de lei.

În noua declarație de avere care apare pe site-ul Curții de Conturi, Victor Florin Dăncilă apare ca angajat la Cabinet demnitari, pe funcția de consilier al unuia dintre vicepreședinții Curții.

Soția sa, Elena Dăncilă este consilier juridic la Primăria Sectorului 5, unde a încasat, anul trecut, 28.190 de lei.

Ce avere are fiul Vioricăi Dăncilă: Volkswagen Passat, achiziționat anul trecut

Victor Florin Dăncilă are, potrivit declarației de avere, un autoturism Volkswagen Passat, achiziționat în 2017. Mai are un apartament de 70 de mp, primit donație în 2013 și un apartament de 35 de mp, achiziționat în 2016. În rest, acesta nu are nici terenuri, nici bijuterii și nici cont bancar sau credite la bănci.

Și soțul Vioricăi Dăncilă, Cristinel Dăncilă a fost numit în 2007 în funcția de consilier în Consiliul Județean Teleorman. În anul electoral 2008, Cristinel Dăncilă nu s-a mai înscris pe listele pentru Consiliul Judeţean Teleorman, făcându-i loc soției sale, Viorica Dăncilă. În anul 2009, Cristinel Dăncilă s-a întors la Videle.