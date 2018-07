Povestea începe dezechilibrat.

Un muncitor remunerat cu salariul minim pe economie şi un mamut internaţional ale cărui afaceri în România depășesc cifra de un miliard de euro.

Omul se trezește cu piciorul strivit în depozitul Mega Image. David şi Goliat, nu-i greu de înțeles spre cine se îndreaptă simpatia.

Dar, în această incredibilă poveste adevărată, totul se răstoarnă de mai multe ori.

În Popeşti-Leordeni, la al treilea centru de distribuție al reţelei Mega Image în Bucureşti, se fac angajări.

Este o stare de fapt pentru cel mai extins lanţ de magazine din Capitală, aflat în continuă expansiune.

Cele aproape 500 de supermarketuri ale multinaţionalei belgiano-olandeze trebuie alimentate zilnic cu marfă, iar astfel de centre cântăresc greu în ecuaţia afacerilor.

„Manipulant marfă' este printre cele mai căutate slujbe la un depozit zonal.

Florică Cercel, din Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, trece interviul de angajare.

Bărbatul intră în depozit.

În dimineața zilei de 10 august 2016, la ora 06.00, Florică Cercel se prezintă pentru prima dată la noul său loc de muncă.

Ziua de lucru la depozitul Mega Image din Popeşti-Leordeni e de opt ore. În cazul lui Cercel, mult mai puține.

Florică Cercel este călcat de un motostivuitor. Şi nici măcar nu ajunsese să-şi intre în pâine, pentru că, în momentul în care are loc accidentul, spune el, îşi primea instructajul la faţa locului.

Potrivit legislaţiei din România, incidentul înseamnă automat deschiderea unui dosar penal. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu constată că este vorba despre infracţiunea de „vătămare corporală din culpă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă'.

Piciorul drept i-a fost prins omului „între stivuitor şi platforma de la un transpalet electric, după care i-a intrat piciorul sub stivuitor„, se arată în rechizitoriul prin care angajatul de pe motostivuitor a ajuns în fața instanței.

În același dosar, procurorii vor ca Mega Image să fie parte responsabilă civilmente, adică să plătească, în solidar cu inculpatul, daunele stabilite de instanță, dacă se va constata vinovăția, printr-o decizie definitivă.

Potrivit aceluiaşi document, care citează raportul medico-legal întocmit imediat după accident, „leziunile pot data din 10.08.2016 şi necesită circa 120 de zile de îngrijiri medicale„. Dar raportul arată și că „nu au pus în primejdie viaţa victimei şi, în condiţiile unei evoluţii favorabile, victima nu va rămâne cu infirmitate fizică post-traumatică„.

Socoteala din certificatul medico-legal nu s-a potrivit cu cea a medicilor de la Spitalul Bagdasar-Arseni, spune Florică Cercel.

„De atunci, a început calvarul pentru mine. Am avut fractură deschisă de tibie şi peroneu. Au fost fărâmate oasele. Ulterior au fost momente când mă duceam la spital şi de două ori pe săptămână, vă daţi seama! Trebuia să plătesc maşină să ajung acolo. A fost greu, foarte greu. Medicamente multe. Am făcut foarte multe drumuri la spital. Nici nu mai ştiu” , spune Florică Cercel.

După mai multe intervenţii medicale, fostul angajat al Mega Image îşi depune actele la Casa Judeţeană de Pensii Ilfov.

Dosarul pentru pensia de invaliditate este acceptat pe 5 iulie 2017, la aproape un an de la accident. Beneficiile: 607 lei pensia de asigurări sociale şi 734 de lei indemnizaţia pentru însoţitor.

Fostul angajat al Mega Image devine oficial invalid.

Supărat că firma nu-l asistă, el se întoarce împotriva ei.

„Am văzut că cei de la Mega Image nu m-au ajutat cu absolut nimic şi, dacă am văzut asta, am reacţionat şi eu. Am pus un avocat”, continuă bărbatul.