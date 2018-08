Gardul metalic construit de un primar din Vaslui, furat când edilul era la nuntă iar polițistul liber

Gardul metalic construit de primarul din Vaslui a dispărut, tăiat de la beton, chiar în noaptea când edilul din Ghermănești, Gelu Pecheanu, se afla la o nuntă în Huși alături de restul aleșilor locali. Culmea, și polițistul din localitate era liber, iar primarul este convins că hoții sunt din comună și au ales bine momentul să dea lovitura. Acum primarul vrea să împânzească localitatea cu camere de luat vederi.

Asa ceva nu am crezut că se poate întâmpla, într-un sat care spunem noi, e civilizat! 10 ani a stat gardul acesta acolo, iar acum să fie furat în asemenea hal? Da, e adevărat că am spus că întrerup alimentarea cu apă, până hotii nu se predau, dar motivul este si mai serios de atât. DSP-ul mă obligă să asigur securitatea zonei, a apei potabile, iar fără gard, eu cum pot face ca să nu intre nimeni la bazin? Nu e de glumă. (…) Ei au știut că ei sunt la nuntă, că lumea este dusă la Huși și au acționat. Polițistul a fost și el liber în seara aceea. Dar acum fac proiect, ca să împânzesc satul cu camere de supraveghere. Nu se mai poate. Punem camere de supraveghere peste tot, căci hoții văd că nu se lasă', a spus Gelu Pecheanu, pentru vremeanoua.ro. El are deja un cerc de suspecți dar lasă Poliția să se ocupe de asta.