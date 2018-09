O mie de lei este suma de care mama lui Nicolas are nevoie urgent pentru a-și putea duce copilul la București, la Clinica de Cardiologie a Spitalului Monza, acolo unde băiețelul ei a fost deja operat pe cord și ținut ulterior sub strictă observație. Asta înseamnă 420 de lei controlul cardiologic plus EKG-ul, dar și 500 de lei transportul cu o mașină care îi aduce în Capitală. Un vecin din sat îi stă la dispoziție cu autoturismul lui pentru că trenul nu este o variantă comodă pentru o femeie singură cu cinci copii, dintre care unul bolnav de inimă.

«Șase suflete trăim din 420 de lei…»

Nu mă joc cu viața copilului. Acolo a fost operat, acolo i-au redat viața, acolo l-au investigat și de aceea nu schimbăm doctorul cardiolog care îl știe pe Nicolas de vreo trei ani. Pentru noi este extrem de scump… Mie îmi este imposibil să adun singură acești bani. Sunt o femeie singură, divorțată… Fostul soț, tatăl copiilor, a uitat de noi… Șase suflete trăim din 420 de lei… Adică din alocațiile celor cinci copii și din ce-mi mai dau părinții mei… Dar cu ajutorul bunului Dumnezeu și al oamenilor cu suflet sper să reușesc să strâng cei o mie de lei pentru controlul cardiologic la care Nicolas a fost programat pentru data de 1 octombrie.', spune, cu speranță în suflet, Ionica Sârbu, mama lui Nicolas.

Investigațiile periodice sunt echivalentul supraviețuirii copilașului

Chiar dacă operația a fost un succes, cordul copilului este sensibil din cauza malformației suferite din naștere și, spun specialiștii care l-au investigat în ultimii trei ani, inima lui poate ceda în orice moment. Deja, în urmă cu vreo două luni, inima lui Nicolas a dat semnele unui preinfarct peste care, din fericire, băiețelul cu păr bălai a trecut cu bine și fără urmări. Pentru că inimioara micuțului poate suferi modificări din cauza malformației congenitale, obligativitatea controalelor de specialitate este echivalentă cu supraviețuirea băiețelului.

«Această mie de lei înseamnă viața copilașului meu!»

Operația a fost un succes, chiar dacă șansele erau extrem de mici. În funcție de cum evoluează situația, doctorul cardiolog ne programează pentru controale la trei luni, la șase luni… Orice modificare la inimă trebuie observată din timp pentru ca băiețelul meu să nu facă infarct și să moară. De aceea, pentru noi, această mie de lei de care avem acum nevoie ca de aer înseamnă totul. Înseamnă viața copilașului meu!', este strigătul de ajutor al unei mame care luptă pentru fiecare zi din viața fiului ei.

Copilul nu are voie să se enerveze

Nicolas, micuțul operat pe cord, duce o viață aparent normală. Merge la grădiniță, se joacă acolo cu prichindeii de vârsta lui, însă orice mic detaliu care pentru alți copii ar putea fi neînsemnat lui îi provoacă o stare puternică de iritabilitate. Se enervează atât de tare, încât se învinețește brusc, iar sângele îi țâșnește pe nas. De aceea copilașul nu are voie să se enerveze pentru că, astfel, boala cu care s-a născut poate face un pas înainte, iar preinfarctul ar fi primul semn că lucrurile pot lua o turnură dramatică. Pentru a-l proteja, mama lui îl ia de la grădiniță după doar trei-patru ore, când Nicolas – născut la șapte luni din tripleți – este deja extenuat.

Până la operație, copilul meu a trăit cu o gaură în inimă pe care nimeni nu a văzut-o. Este extrem de sensibil din punct de vedere fizic și trebuie să-l protejez. Trebuie să-l duc la acele controale periodice, ca să nu-l pierd', a mai spus Ionica Sârbu.

Cei care doresc să-l ajute pe Nicolas o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «NICOLAS».

Pentru sume mai mari se pot face depuneri în conturile Fundaţiei Ringier:

RO29 RZBR 0000 0600 1552 6176- RON

RO02 RZBR 0000 0600 1552 6177- EURO, deschise la Raiffeisen Bank

Redirecţionează 2% din impozitul pe venit către Ringier Foundation, Cod de identificare fiscală 22962839

*Suma alocată cauzei este de 2 euro. Nu se percepe TVA pentru donaţiile de pe abonament. În reţelele Digi Mobil, Orange şi Telekom Romania Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reţinută la achiziţionarea creditului. Pentru donaţiile de pe cartele preplătite, în reţeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.