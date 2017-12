VIDEO/Ce spune Adela Popescu despre relația cu Cove, colegul său. ”Sunt liniștită când îl am alături”

Adela Popescu şi Cove se înțeleg de minune la locul de muncă. Ce spune Adela Popescu despre relația cu Cove? Ar vrea să meargă împreună cu el și la alte evenimente.

Adela Popescu și Cove fac, de ceva timp, echipa ideală la ”Vorbește lumea”, de la Pro TV.

Colegi la aceeași emisiune, ei au avut, recent, ocazia să prezinte tot împreună și gala de decernare a premiilor Unica. Adela a dat de înțeles însă, că i-ar face plăcere să mai existe astfel de evenimente, în care să-l aibă pe Cove alături.

”Până la această gală nu am mai prezentat amândoi. Noi chiar ne simțim foarte confortabil împreună. Sunt liniștită când îl am pe el alături, când vine vorba de prezentat ceva ,ne distrăm bine împreună și cred că am petrece timp frumos dacă am prezenta și alte evenimente”, a mărturisit Adela Popescu pentru Libertatea.