După o perioadă destul de nefastă din punct de vedere medical, Mirabela Dauer și-a revenit. Cu zâmbetul pe buze, cu același pozitivism cu care ne-a obișnuit de-a lungul timpului, artista ne-a mărturisit că se simte mult mai bine și că are grijă să rămână la fel de optimistă. Și că viața i s-a schimbat total de când a părăsit Capitala, decizie pe care a luat-o acum câțiva ani.



Începutul de an a fost unul destul de sumbru pentru Mirabela Dauer. După ce a ajuns de urgență la spital, artista a descoperit că are o formațiune cancerigenă incipientă la nivelul unui rinichi. Pentru a elimina orice problemă, medicii i-au recomandat extirparea rinichiul care nu mai funcționa.

Chiar dacă are 70 de ani, Dauer s-a conformat și a acceptat să fie suspusă unei intervenții chirurgicale. Au trecut patru luni de atunci și Mirabela Dauer arată extrem de bine, ca și cum nu ar fi trecut printr-o operație grea. Artista este bine atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Dovada vine chiar de la ea, care, cu zâmbetul pe buze, ne-a povestit cum se mai simte și de unde își ia resursele pentru a fi atât de optimistă. „Mă încarc de la oameni, să știi. Oamenii îmi dau energia pozitivă, grădina mea, cățeii mei, prietenii mei. Prietenii adevărați. Nu am foarte mulți, îi număr pe degete așa. Viața la curte este minunată. La flori eu nu prea sunt pricepută și, decât să le stric, mai bine nu mă bag, dar am prietenele mele care se pricep la chestia asta și vin să le plantăm. Eu merg, le cumpăr, dau indicații prețioase, unde să le pună, cum să le aranjeze. Este o minune să le ai în curte”, ne-a povestit cântăreața.

Mirabela Dauer și-a revenit după operația de la rinichi și este foarte pozitivă

Mai mult, la starea ei mentală a contribuit mult și faptul că nu mai locuiește în agitația din Capitală. Acum câțiva ani artista și-a vândut locuința din București și a construit o superbă vilă în comuna Roșu, casă în care a investit mai bine de 200.000 de euro. „Eu sunt foare fericită de când m-am mutat din București. Sunt liniștită. De acolo mi se trage. Am întinerit cu 20 de ani”, a completat Mirabela Dauer, care susține că se relaxează extrem de mult atunci când este în curtea casei, printre flori, alături de câinii ei.

VIDEO: Cosmin Nistor

