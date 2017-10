De ce sunt bune măceșele pentru organism. Cum le poți prepara

Măceșele sunt o sursă imensă de vitamina C (au un conținut mai mare decât o portocală sau o lămâie), fiind un protector major împotriva atacurilor virale ale iernii: gripă, răceală, oboseală. Află de ce sunt bune măceșele și cum se folosesc.

Pe lângă vitamina C măceșele mai conțin vitamina B, PP, provitamina A și săruri minerale. Au proprietăți astringente, ceaiul de măceșe fiind utilizat împotriva diareei. Au și efect diuretic, stimulând aparatul urinar. De fapt măceșele sunt fructe false. Adevăratele fructe sunt semințele păroase din interior. De la măceș se folosesc: rădăcina, florile, fructele.

Utilizări

Fructele de măceșe sunt bune sub formă de piure proaspăt, dulceață, ceaiuri. Se pot păstra uscate sau congelate fără a-și pierde calitățile. Înainte de a începe sezonul rece se pot culege. Apoi se spală cu grijă în multe ape și apoi se usucă bine. Cu ajutorul unui cuțit cu vârful ascuțit se deschid cu grijă fructele din care se scot semințele păroase. Le poți tăia în bucăți mai mci pe care le poți utiliza proaspete, sau le poți pune în săculeți la congelator. După ce le-ai decongelat le vei folosi imediat, pentru că altfel se vor degrada foarte repede. De aceea este bine să le congelezi în porții mici pe care le vei utiliza o dată.

Rețetă de la bunica

O poți folosi preventiv sau curativ. Iată cum procedezi:

Pentru o persoană: seara pune într-un pahar cu apă plată echivalentul a 2-3 fructe de măceșe tăiate în bucățele mici și lasă-le la infuzat peste noapte. Dimineața bea pe stomacul gol. E bine să mai aștepti cel puțin 15 minute până la micul dejun, pentru a beneficia din plin de virtuțiile sale. Vitamina C se resoarbe mai bine dimineața. Este bine să folosești fructele de măceșe proaspete sau congelate și mai puțin sub formă de ceai, fiindcă apa caldă degradează o parte din vitamina C. Dacă ești răcit, obosit sau gripat vei trece mai repede peste probleme cu acest remediu.

Iată sub ce forme se utilizează:

decoct – 30 g de fructe tăiate în bucăți mari se fierb 5 minute într-un litru de apă clocotită și se lasă apoi la infuzat încă 10 minute. Se beau maximum 4 cești pe zi. Aceste decoct are efect împotriva diareei și a viermilor intestinali;

– 30 g de fructe tăiate în bucăți mari se fierb 5 minute într-un litru de apă clocotită și se lasă apoi la infuzat încă 10 minute. Se beau maximum 4 cești pe zi. Aceste decoct are efect împotriva diareei și a viermilor intestinali; infuzie – se pun două lingurițe de flori de măceșe uscate în 150 ml apă fierbinte și se lasă la infuzat 10 minute. Are efecte benefice asupra digestiei. Infuzia se poate utiliza și pentru curățirea tenului acneic, sub formă de comprese.

– se pun două lingurițe de flori de măceșe uscate în 150 ml apă fierbinte și se lasă la infuzat 10 minute. Are efecte benefice asupra digestiei. Infuzia se poate utiliza și pentru curățirea tenului acneic, sub formă de comprese. ca atare– împotriva viermilor intestinali ai copiiilor, se consumă de către aceștia 5-6 fructe proaspete de măceșe. Fiind mai acrișoare, i le poți da cu miere. Pentru a fi sigur de eficacitatea tratamentului se repetă peste câteva zile.

În bucătărie

Se utilizează în preparare dulci sau sărate. Se fierb, apoi se pasează sub formă de piure și se trec printr-o sită fină care să împiedice pătrunderea semințelor. Se obține un piure roșu. În țări precum Suedia se face o supă foarte bună din acest piure. Se poate folosi și pe post de sos de roșii, pentru paste sau pizza. Mai poate fi utilizat pentru prepararea gemului sau a siropurilor, foarte bogate în vitamina C.

În cosmetică

Maceratul uleios din petale de măceșe regenerează țesuturile, se aplică pe vergeturi, pe răni ale pielii, riduri sau cicatrice. Pentru a ți-l face chiar tu ai nevoie de un borcănel pe care îl umpli cu un ulei vegetal peste care pui petale și le lași la macerat 3 săptămâni. Se aplică apoi pe pielea obosită pentru regenerare.

Măceșul- Trandafirul câinelui

Măceșul a fost denumit de către naturalistul roman Pliniu- Trandafirul câinelui (Rosa canina), după credința conform căreia rădăcina acestuia poate vindeca mușcătura cauzată de un câine turbat. Se spune că dacă omul mușcat consumă pe stomacul gol o omletă care conține 60 g de rădăcină de măceș nu se îmbolnăvește de turbare.