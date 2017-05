Adrian Mutu, implicat în scandalul anului, după ce și-a prins bona filipineză încercând să-i fure din casă. Tibi, fostul iubit al bonei filipineze, îl acuză pe Briliant că ar fi intrat peste mama lui și ar fi amenințat-o. Acesta a făcut acuzații în direct la Kanal D.

Adrian Mutu, implicat în scandalul anului, după episodul cu bona filipineză. Tiberiu, un tanar din Bucuresti, il acuza pe Adrian Mutu ca l-a amenințat și are dovezi impotriva fotbalistului. „Briliantul” neaga acuzatiile. „Nu mi se pare un motiv sa suni pe cineva și sa-l injuri de morti. Totul a pornit de la o menajera. Eu în fiecare luni și miercuri mă duc sa dau cu subsemnatul la Sectia 9 de Politie. La ora 8:00 ma duc acolo. Cand plecam de la sectie, m-a sunat și s-a apucat să mă injure. Mi-a zis că nu stiu cu cine ma pun. I-am inchis și tot insista. M-a sunat de mai multe ori și mi-a zis ca vine peste mine că el stie cine sunt. M-am enervat cand m-a injurat de morti. La un moment dat cineva a luat telefonul si mi-a zis ca Adrian Mutu este beat și sa nu-l bag in seama. „, a declarat Tiberiu, în cadrul emisiunii WoWBizz.

Tiberiu sustine ca totul a pornit de la o bona filipineza cu care tânărul a avut o relație. „Sunt trei motive. Presupun și eu. Nu stiu. Mi-a zis ca din cauza unei menajere filipineze. Eu am cunoscut-o pe fata asta, am avut o relație cu ea. Mamei mele, acasa, i-a zis ca i-am santajat copiii, mie mi-a zis ca din cauza menajerei, ca i-ar fi furat din casa. Vecinilor, în fata blocului, le-a zis ca din cauza ca m-am dat la sotia lui”, a declarat Tiberiu. „Eu nu stiam pentru cine lucreaza filipineza, stiam că pentru un fost fotbalist. Târziu am aflat ca este vorba de Mutu”, a mai spus Tiberiu. „Eu terminasem relatia cu ea cu 6 luni inainte. Ea ma teroriza cu telefoanele si nu-i raspundeam. I-am facut plangere penala lui Mutu. S-a dus la mama, 72 de ani, și i-a spus că mă omoară. Bine ca nu a facut infarct. Am un program care înregistreaza toate convorbirile telefonice”, a adaugat Tiberiu la Kanal D.

Adrian Mutu ar fi fost jefuit de bona filipineză. Directorul general al lui Dinamo spune spune că a prins-o plecând cu mai multe plase. „Este adevărat că am avut o bonă filipineză. Ea nu mai lucrează pentru mine. Este adevarat că nu ne-am vorbit frumos. În ziua ei liberă, am văzut-o plecând doar cu geanta, dar avea și câteva plase ascunse în gardul viu. Când ne-am dus la ea în cameră, avea bagajele făcute de plecare. Pitea plasele pe la 6 dimineața, când dormeam noi. Soacra mea a urmărit-o și a văzut-o”, a spus Adrian Mutu la Kanal D.