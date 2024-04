„Este normal să existe și discuții, dar important este ca totul să fie constructiv. Nimeni nu-și dorește să se certe, așa că trebuie doar să fim atenți unii la ceilalți, și copiii la noi, și noi la copii, și eu la Yasi, și ea la mine, toți trebuie să fim atenți la nevoile celorlalți.

În momentul când celălalt nu este bine, e nevoie doar de atenție, nici măcar de vorbe și totul se rezolvă. Noi doar împreună funcționăm bine”, a declarat Pepe pentru revista VIVA!

De asemenea, Pepe a vorbit despre cum își împacă soția atunci când este cazul și cum o răsfată. „Răspunsul este unul simplu – cu atenție!

În momentul în care nu-i ofer atenție, așa cum merită și așa cum e normal, lucrurile se schimbă; chiar dacă intervin oboseala și programul încărcat, uneori, ne luăm timp pentru noi și ieșim în oraș, mai plecăm din oraș măcar două zile, mai sunt și vacanțe doar în doi, iar asta ajută foarte mult în relație, la fel și comunicarea, și țelurile comune. Noi luăm deciziile doar împreună”, povestește Pepe.

Cum a început relația lor

Pepe și Yasmine se cunoșteanu de mulți ani, însă relația lor a început târziu și treptat, iar în cele din urmă, cei doi și-au dat seama că vor să rămână împreună, așa că în 2022 s-au căsătorit în secret.

„Dintr-odată, am început să o privesc cu alți ochi. Pot spune că, într-un fel, deja ne cunoșteam din vedere, pentru că am fost vecini și știam exact cine sunt părinții ei, ea știa cine sunt părinții mei și lucrurile au decurs foarte natural.

Cel mai mult au cântărit fetele, pentru că au îndrăgit-o de îndată pe Yasi, care, la rândul ei, a fost cucerită de ele. A atras-o foarte tare implicarea mea în relația cu ele, ba chiar a susținut-o și, în momentul de față, mă simt extrem de norocos că am cunoscut-o.

Fără ea, nu aș fi putut să le ofer copiilor mei echilibrul și noțiunea de familie, în adevăratul sens al cuvântului.

Contează foarte mult să aibă un reper, mai ales că au trecut printr-o situație foarte dificilă, în perioada divorțului. Nu-mi doream să intru într-o altă relație, dar, totodată, îmi doream să le ofer un model de familie.

Așa că, repet, mă consider extrem de norocos că am revăzut-o pe Yasi, pe care o cunoșteam de mică, știam cât de cuminte este, iar când am constatat cât de tare mă place, am început să mă îndrăgostesc de ea pe zi ce trecea.

Lucrurile au fost așezate de mâna Domnului, care a făcut în așa fel încât toată lumea să fie fericită. Și Yasi, la rândul ei, cred că avea nevoie de un bărbat ca mine și mă bucur că și fetele au cunoscut în ea un om de la care au ce învăța. Sunt extrem de mândru de tot ceea ce am realizat ca familie, împreună, în ultimii ani”, a mai adăugat Pepe pentru sursa citată.

