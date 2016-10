Fiul Luminiței Anghel, bătut în plină stradă, în urma unei altercații. David a povestit întreaga întâmplare, în direct la tv. Tânărul nu își poate reveni din șoc și recunoaște că s-a speriat cumplit.

Fiul Luminiței Anghel, bătut în plină stradă de un grup de băieți. Acesta a venit în platoul unei emisiuni, plin de vânătăi. David a fost urmărit de mai mulți indivizi, care l-au jignit și bătut în stradă.

Fiul Luminiței Anghel, bătut în plină stradă. „Te-am văzut la TV, gay-ule”

„Am trăit o altercaţie pe stradă ieri. Mergeam pe stradă şi era un grup de băieţi care mă văzuseră la televizor, la tine în emisiune. Unul dintre ei a venit foarte agresiv . Vroia să facă poză cu mine şi am simţit că nu e OK, că nu sunt nişte oameni care mă apreciază. Se vedea că nu erau nişte oameni OK. Am refuzat politicos, după care mi-am continuat de drum. Erau în spatele meu, mă urmăreau şi au început să urle „Te-am văzut la TV, gay-ule, te-ai pupat cu băieţi”. Restul grupului rămăsese în spate şi am dat colţul străzii, pentru că am vrut să ies de pe bulevard, greşeala mea, şi a venit şi mi-a: „Aa, nu vrei să faci poză cu mine, gay-ule?”.

Mi-a dat un pumn în ochi şi în gură, am căzut. Un om de pe stradă a văzut, el a fugit. După, dintr-o dată a venit o mare de lume, unii făceau poze, doar o singură persoană m-a ajutat să mă ridic şi nu am vrut să sun la poliţie sau să anunţ pe nimeni. Nu am vrut să fiu în centrul atenţiei, am vrut să mă duc direct acasă. I-am rugat să mă lase, dar n-au vrut să mă lase să plec, au vrut să cheme poliţia, ambulanţa. Nici pe mama nu am anunţat-o că nu am vrut să o panichez,” a declarat David Puscaș, fiul Luminiței Anghel, la Antena Stars.