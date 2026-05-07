„În momentul în care mi s-a stins flacăra la Survivor România 2026 am simțit o formă de eliberare… A fost un moment emoționant, dar și unul în care am realizat că urmează să mă întorc acasă, la familia mea, unde mă simt cel mai bine! După toate situațiile dificile trăite acolo, pentru mine a însemnat, în primul rând, liniște și eliberare.

Au existat destul de multe conflicte în trib, pentru că eram caractere foarte diferite. Eu am încercat să le gestionez cu calm, fie ignorând atunci când era nevoie, fie intervenind pentru a aplana situațiile. Am ales de fiecare dată comunicarea și am încercat să le explic colegilor, pe cât posibil, unde cred că lucrurile au fost gestionate mai puțin bine. Sunt mândră că, timp de trei luni, am reușit să îmi păstrez echilibrul și să nu intru în conflicte directe cu nimeni”, a spus Patrice Cărăușan în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă a legat pretenii cu alți concurenți de la Survivor România 2026, tânăra Războinică a afirmat că a păstrat legătura cu Olga Barcari chiar și după ce s-au întors în România.

„Da, am legat prietenii și cu membri din tribul Faimoșilor și pot spune că m-am înțeles bine cu fiecare dintre ei. Am descoperit oameni foarte faini, de la care ai ce învăța. Însă cel mai bine m-am înțeles cu Olga Barcari, este o fată foarte caldă, amuzantă, cu o energie foarte bună și am simțit că rezonăm. Chiar dacă nu am avut foarte mult timp să interacționăm în competiție, am păstrat legătura și în afara ei”, a adăugat Patrice Cărăușan în exclusivitate pentru Libertatea.

Războinica a vorbit și despre felul în care a schimbat-o Survivor România 2026, dar și cum s-a readaptat la viața normală din România, după ce a trăit timp de aproximativ trei luni în pustietate, în Republica Dominicană.

„Pot spune că Survivor m-a schimbat destul de mult. Am devenit mai competitivă, mai puternică și, cel mai important, am căpătat mai multă încredere în mine. Am învățat să ies în față, să îmi susțin punctul de vedere și, poate cel mai valoros lucru, să mă aleg pe mine. Înainte aveam tendința să îi pun mereu pe ceilalți pe primul loc, însă această experiență m-a învățat cât de important este să îți acorzi și ție prioritate, fără să te pierzi pe tine.

Readaptarea la viața de zi cu zi a fost puțin dificilă la început, mai ales în prima săptămână. Apoi lucrurile au revenit treptat la normal, ca și cum nu aș fi plecat niciodată. În același timp, experiența Survivor m-a făcut să apreciez mult mai mult tot ceea ce am. În plus, mă bucur de fiecare moment, dar și de oamenii din viața mea.

Sincer, au existat momente în care am vrut să renunț, însă de fiecare dată mi-am amintit de ce am acceptat să particip la această emisiune. Mi-am promis că nu voi pleca până nu voi vedea anumite schimbări la mine. Am venit să evoluez, să mă schimb și să devin o versiune mai bună a mea, așa că am trecut peste fiecare moment dificil și am făcut tot posibilul să îmi ating obiectivele. Tocmai de aceea sunt mândră de parcursul meu și recunoscătoare că am trăit această experiență”, a încheiat Patrice Cărăușan interviul pentru Libertatea.

