Românii care sunt clienți ai PPC vor putea beneficia de până la 70 de ore lunar de consum de lumină fără costuri pentru energia activă, timp de patru luni.

Când se fac înscrierile în programul pentru lumină gratuită

Programul-pilot, denumit „Energie Electrică Activă Zero”, se adresează primilor 5.000 de clienți eligibili care dețin un contor inteligent la locul de consum.

Perioada de înscriere se desfășoară între 7 și 20 mai 2026 sau până la ocuparea tuturor locurilor disponibile, se mai arată în comunicatul de presă.

„În total, un client va putea beneficia de aproximativ 70 de ore de energie electrică activă gratuită în fiecare din cele 4 luni (iunie-septembrie)”, potrivit PPC.

Programul este dedicat clienților care au instalat la locul de consum un contor inteligent integrat în sistemul de măsurare inteligentă.

Cum funcționează programul cu energie gratis

Intervalele orare în care clienții vor beneficia de energie electrică activă la cost 0 lei/kWh vor fi comunicate acestora prin e-mail și prin notificare în aplicația myPPC, cu minimum 12 ore în avans.

„Programul-pilot Energie Electrică Activă Zero urmărește să transmită către clienții PPC Energie beneficiile producției de energie fotovoltaică și ale digitalizării infrastructurii energetice. Astfel, economiile făcute de clienți vor fi cu atât mai mari, cu cât aceștia vor putea utiliza mai multă energie electrică în intervalele orare cu cost zero”, a declarat Ionuț Dună, director general PPC Energie.

Contractul de furnizare de energie electrică nu se va schimba, prețul contractual și condițiile de furnizare nu se modifică.

„Te-ai gândit vreodată că ar putea exista momente în care să nu plătești pentru energia electrică activă consumată? Pare de necrezut? Facem incredibilul posibil. Pentru că ești client PPC pentru locul de consum (… ), îți oferim acces la Programul-pilot Energie Electrică Activă Zero. Acesta este un program pilot de loialitate, exclusiv în piața de energie, care îți oferă energie electrică activă cu cost zero/kWh în anumite intervale orare, anunțate din timp”, se arată în notificarea transmisă clienților de PPC.

Care sunt beneficiile pentru românii clienți ai PPC

În cadrul acestui program, energia electrică activă va avea un cost de 0 lei/kWh în weekenduri (sâmbătă și duminică) între orele 10:00 și 16:00, dar și în alte intervale comunicate cu cel puțin 12 ore înainte.

În afara acestor perioade, prețul rămâne cel specificat în contractul actual al utilizatorului. Beneficiul va fi evidențiat în factură sub formă de bonus, fără alte modificări contractuale sau costuri suplimentare.

„În weekend (sâmbătă și duminică), între 10:00–16:00, energia electrică activă costă 0 lei/kWh. Același beneficiu se aplică și în alte intervale anunțate de noi cu minimum 12 ore în avans. În rest, prețul rămâne cel din contractul tău actual. Beneficiul se aplică sub forma unui bonus evidențiat în factură, fără modificări de contract și fără costuri suplimentare”, precizează PPC.

Cum se înscriu clienții PPC la această ofertă

Pentru a participa, clienții trebuie să îndeplinească anumite criterii, detaliate în regulamentul oficial al campaniei:

Înscrierea se face o singură dată, iar participanții trebuie să mențină criteriile de eligibilitate pe toată durata programului, care se va desfășura între iunie și septembrie 2026.

„Te anunțăm cu minimum 12 ore înainte de ziua în care se aplică intervalele cu energie electrică activă la 0 lei/kWh, în care nu plătești energia activă (fără costuri ascunse și fără modificări contractuale). Rămân de plată taxele și tarifele reglementate, inclusiv TVA, în funcție de consum. În afara acestor intervale, prețul/kWh rămâne cel din contractul tău”, menționează PPC în notificarea către români.

Dacă nu consumi curent electric în intervalele menționate, nu ai nimic de pierdut

Ai aproximativ 70 de ore pe lună cu energie electrică activă la 0 lei/ kWh

Economiile apar clar evidențiate în factura de energie

Programul se adresează celor care folosesc energia electrică în mod inteligent și este disponibil în perioada iunie – septembrie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE