Simona Gherghe a izbucnit în lacrimi. „L-am găsit la terapie intensivă”

Simona Gherghe a izbucnit în lacrimi, după ce a aflat lucruri incredibile despre bebelușului de 9 luni bătut crunt. Prezentatoarea tv nu s-a mai putut stăpâni, chiar dacă se afla în direct.

Simona Gherghe a izbucnit în lacrimi, după ce a aflat ce a putut să îi facă propria mamă, bebelușului ei, în vârstă de doar 9 luni.”L-am găsit la terapie intensivă, la secţia 7. Toată lumea ţipa la el, urlau. Secţia prevăzută are asistente, dar nu era niciuna. Lăpticul lor ajungea foarte rar. Nu mă lăsa să îi hrănesc eu. Le ştiu pe toate asistentele, purtau ecusoane, dar le ascundeau. Am un filmuleţ în care plânge de foame băieţelul. I-au făcut un sedativ. Copilul nu a mâncat 12 ore. Am fost martoră şi nu vă mint”, a spus femeia care l-a ajutat pe micuț.

Simona Gherghe a izbucnit în lacrimi, fiind copleșită de emoții puternice

Simona Gherghe nu şi-a putut stăpâni lacrimile. A început să plângă de față cu toată lumea. „Nu îmi vine să cred”, a spus prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”.

În primăvara acestui an, Simona Gherghe a trecut prin momente grele, după ce a fost operată de urgență. Prezentatoarea tv a lipsit din cadrul emisiunii pe care o prezintă, cîteva zile, timp în care o altă colegă i-a ținut locul. „Am multe, multe mesaje de la voi, vă mulțumesc din suflet. Sunt bine, mult mai bine ca ultima dată când am postat aici. Ce a fost mai rău a trecut, m-am refăcut aproape în totalitate, dorm mult, mănânc puțin și des, ca să prind puteri”, spunea Simona Gherghe imediat după operație.