9 sfaturi pentru cei care înșală sau sunt înșelați

Daca ti-ai inselat in repetate randuri partenerul sau ai fost de mai multe ori inselat de catre partener si nu-l poti ierta sau nu poti pune capat relatiei, iata 9 sfaturi care te pot ajuta, oferite de site-ul drphil.com.

Atentie la statistici!

Sansa ca o relatie plina de infidelitati sa reziste nu este de nici macar de 1 la 100. O casnicie care are la baza chiar si o singura infidelitate nu poate avea nici un fundament. Intri intr-o relatie de lunga durata, asa cum este casnicia, cu un cumul de sentimente negative, precum vinovatia, furia, rusinea, ingrijorarea si teama de a nu se repeta un astfel de episod. Ganditi-va bine inainte de a face pasul, mai ales daca la mijloc vor fi si copii; e posibil sa treceti printr-un divort care se complica si mai rau daca incepe batalia pentru custodie.

Gandeste-te la copii!

Daca ai copii si-ti inseli partenerul, copiii vor suferi si ei, cu siguranta. Le intorci vietile pe dos, ii destabilizezi si le distrugi sentimentul de siguranta si liniste, atat de importante intr-o familie unita! Gandeste-te la ce s-ar putea crede despre tine, ca parinte, intr-un eventual proces de custodie. Poate ca acum ai fi tentat sa zici ca partenerul tau nu ti-ar face una ca asta, ca nu s-ar lupta cu tine pentru custodia copiilor, insa, atentie, oamenii se schimba radical cand intra in sala de judecata. Sotia inselata (sau sotul) si-ar putea spune ca cine i-a furat partenerul de viata nu-i va fura si copiii, si cu siguranta se va lupta pentru asta cu toate puterile! Deci, daca intri intr-un proces de divort, care are drept motiv propria ta infidelitate, iti pui in pericol proprii copii. Intreaba-te din nou: merita?

Daca persoana cu care ai o aventura este, la randul ei, casatorita si are si copii, intreaba-te: cu ce drept distrug aceasta familie? Cu ce drept fac nefericiti niste copii, distrugandu-le armonia si linistea familiala, doar ca sa-mi satisfac propria mea placere?

