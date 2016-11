Aurelia Brădeanu se retrage la Trofeul Carpați: ”Este greu, după atâția ani de fericire, dar am decis”

Jucătoarea Aurelia Brădeanu a spus, vineri, la conferința de presă în care și-a anunțat retragerea din naționala feminină de handbal a României, că îi va fi mult mai greu să stea pe margine decât i-a fost pe teren, într-un sport pe care l-a iubit din tot sufletul și pe care îl va iubi mereu, informează agerpres.ro.



Handbalista, care a jucat de sute de ori sub culorile tricolorului, a spus că a luat această decizie singură, așa cum a luat-o și pe cea de a se apuca de sport.

”Normal că este foarte greu pentru mine, după atâta timp, atâția ani de muncă și după atâta fericire. Chiar dacă în viața mea sportivă există și eșecuri, pentru mine a însemnat foarte mult această perioadă, am trăit-o, asta este viața mea, handbalul, l-am făcut cu plăcere, îl iubesc și îl voi iubi tot timpul. Este clar, îmi este greu, dar până la urmă trebuie să știi să spui stop și carierei sportive”, a declarat cea căreia colegele îi spun Mika, recunoscând că îi va lipsi compania coechipierelor. Citește și... Gică Craioveanu îi încurajează pe steliști în perspectiva meciului decisiv cu Villarreal: ”Nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dar au jucat slab în Europa. Steaua are o șansă”

Aurelia Brădeanu a spus că ar fi fost capabilă să participe la meciul împotriva Suediei, la Campionatul European, dar dorește să se țină de planul pe care și l-a făcut, acela de a se retrage, după Olimpiadă, din echipa națională.

Brădeanu: ”Am fost fericită tot timpul la națională”

Întrebată care a fost cel mai fericit moment al carierei sale, Aurelia Brădeanu a spus că fericită a fost tot timpul cât a jucat la echipa națională.

”M-am bucurat nespus de mult pentru că am participat tot timpul, am fost alături de această echipă, cu o mica pauză când am născut, dar a fost prea mică (…)”, a spus jucătoarea.

Ea a dat, la cererea presei, tinerelor sportive, sfatul de a face cu pasiune tot ceea ce fac, pentru că astfel vor putea ajunge departe.

‘Dacă iubești cu adevărat ceea ce faci ajungi departe. Eu m-am dăruit cu totul handbalului”, a spus centrul naționalei României.

La CSM București va mai juca!

Ea a adăugat că nu s-a decis încă ce va face în continuare, având încă de jucat la echipa de club.

Mika Brădeanu se va retrage din naționala feminină de handbal după Trofeului Carpați, care are loc pe 26 și 27 noiembrie, la Cluj-Napoca, în Sala Polivalentă.

”Probabil voi juca doar duminică la Trofeul Carpați și cred că o să plâng, chiar dacă mi-am propus să nu o fac, dar nu sunt atât de tare și cred că se va întâmpla asta”, a declarat Brădeanu.

La finalul conferinței ea a mulțumit tuturor celor care au pregătit acest moment, spunând că nu mulți sportivi au ocazia de a avea o asemenea ocazie de a-și lua la revedere de la public și fani.

Aurelia Brădeanu (37 ani) joacă la CSM București și anterior a mai evoluat la CS Oltchim Râmnicu Vâlcea, CS Rapid București, Gyori Audi ETO KC, din nou Oltchim, ASC Corona Brașov, iar din 2015 la echipa din Capitală.

La ediția din acest an a turneului Trofeul Carpați vor participa echipele României, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial din 2015, Olandei, vicecampioană mondială, Ungariei, o putere a handbalul feminin mondial, precum și România B, echipă construită din cele mai promițătoare jucătoare din România, jucătoare care au adus țării medalii de la campionatele mondiale de tineret și juniori.