O britanică de 82 de ani s-a cățărat pe legendarul Mont Ventoux pentru a strânge bani pentru copiii din Gaza. Anne a lucrat ca psihoterapeut în România

Însoțită de o echipă de asistență gata să intervină în caz de nevoie, Anne, mamă a 6 copii, s-a luptat cu grindina, ploaia și ceața, în cadrul cursei sale caritabile. A ajuns în vârf, la 1.910 metri altitudine, după șase ore de pedalat.

Lewisham woman, Anne Jones, 82, bikes up Mont Ventoux to raise Gaza aid funds

