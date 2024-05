46 de oameni au necesitat tratament medical și ați 200 au raportat „diaree explozivă”, în ultimele două săptămâni, după ce au băut apa infestată. Simptomele au inclus dureri de stomac, vărsături și febră.

Pagina comunității de Facebook Brixham Fish Town a fost inundată de postări și comentarii de la rezidenți care spun că au prezentat simptome.

„Fiecare casă de pe strada mea a avut de suferit”

Tanya Matthews a povestit că „fiecare casă de pe strada mea a avut de suferit. Eu am început să am crampe i diaree explozivă în urmă cu nouă zile și de atunci a fost la fel în fiecare zi, Și, rețineți, din cauza gustului sălciu, nu am luat decât câteva guri”. Kayley Lewis a întărit și a precizat că „fiul meu a ajuns la spital peste noapte cu deshidratare severă, pe 5 mai”.

South West Water (SWW), rețeaua de apă din comitatul Devon, e precizat că parazitul a intrat în rezervorul subteran printr-o supapă de aer deteriorată de pe un câmp de vite care aparține unui fermier local.

Aproximativ 40.000 de gospodării au trebuit să fiarbă apa de la robinet înainte de a o consuma, potrivit indicațiilor autorității locale de sănătate.

Laura Flowerdew, directorul șef pentru clienți al SWW, a declarat că „am identificat că există o supapă de aer deteriorată în rețeaua noastră, chiar în apropierea rezervorului Hillhead. Este pe câmpul unui fermier, sunt vite în acel câmp și, prin urmare, există posibilitatea ca fecalele animale să fie, sursa contaminării”.

Pe 18 mai, în urma testărilor riguroase din această săptămână, notificarea de fierbere a apei în zonă a fost ridicată. Decizia de a declara apa potabilă sigură a fost luată în consultare cu Agenția pentru Securitatea Sănătății din Marea Britanie (UKHSA) și cu Departamentul Mediului al autorității locale.

Rețeaua de Apă: „Am fost sub așteptări”

„Această situație a provocat perturbări, suferință și anxietate. Ne pare cu adevărat rău că s-a întâmplat acest lucru. Publicul se așteaptă la o sursă sigură, curată și de încredere de apă potabilă și am fost semnificativ sub așteptări. Nu vom înceta să lucrăm până când acest lucru nu va fi rezolvat pe deplin”, a transmis SWW.

Pe perioada problemelor, populația a primit apă îmbuteliată.

Aproximativ 14.500 de gospodării din zona de aprovizionare Alston își pot folosi acum apa de la robinet în siguranță. Există, însă, 2.500 de proprietăți în Hillhead, Brixham și Kingswear care trebuie să fiarbă apa înainte de a o consuma, până la noi informații.

Criptosporidioza este un parazit microscopic. Boala este transmisă prin apă, iar infecțiile pot fi cauzate de consumul de apă contaminată sau de înghițirea apei contaminate în piscine, de exemplu. Mulți oameni își revin dacă beau multe lichide, dar, în cazuri mai grave, este necesar tratamentul cu un medicament antiparazitar.

Foto: visitsouthdevon.co.uk

