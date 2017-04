Cine este Li Yonghong, noul patron al Milanului. Despre chinezul care a cumpărat clubul de la Silvio Berlusconi se știu puține lucruri. Are afaceri în construcții, ambalaje și fosfați. Dar, despre el s-a scris că ar fi stat la baza unei înșelătorii, variantă prezentată de ”Il Sole 24”, dar neconfirmată. În rest, mult mister în jurul domnului Li. Mai cunoscută este soția lui, Miss Huang. Citește și... Oul lui Lacroix. Canadianul numit la naţionala de hochei a României a făcut spectacol la încondeiat ouă: “E primul meu Paşte aici, îmi place la nebunie!”

Activele lui Li, în acțiuni, se ridică la valoarea de 500 de milioane de euro, mai exact 504, utilizate ca garanție, în activitatea de zi cu zi.

Patrimoniul său se compune din acțiuni în construcții și în indistria de ambalaje. New China Building, Zhuhai Zhongfu Enterprise, Zhuhai Zhongfu Plastic Bottling Co Ltd sunt numele câtorva dintre companiile deținute de asiatic.

În China, brokerul nu are o imagine prea bună. De fapt, este destul de controversat. În anii 90, ar fi înșelat 18.000 de doponenți. Escrocheria este negată oficial de Li. În vremurile mai recente, în 2012, ar fi comis ilegalități la Bursa din Shanghai și ar fi fost amendat cu 80.000 de euro pentru încălcarea unumitor norme.

În vârstă de 48 de ani, Li se îmbracă deseori casual. Preferă t-shirt-urile cămășilor și cravatelor. Este un nume necunoscut jurnaliștilor care se ocupă de lumea economică în China. Practic, AC Milan l-a scos din anonimat pe Li Yonghong, omul care vine din a doua cea mai puternică economie a lumii, cea a Chinei.

