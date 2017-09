O aventură uimitoare la CARPATHIAN MTB EPIC, într-o călătorie de cucerire a Carpaților. Profită de ultimele zile de înscriere și rezervă-ți locul în cursă până pe 15 septembrie!



Luna septembrie vine cu o provocare incrediblă pentru riderii pasionați și dornici să își împingă limitele la maxim! CARPATHIAN MTB EPIC, cea mai nouă cursă pe etape din calendarul internațional, oferă 157 km de pedalat și 5,750 m de urcare în inima uneia dintre ultimele regiuni sălbatice ale Europei. Evenimentul de 4 zile e programat să aibă loc între 21 și 24 septembrie 2017 și așteaptă 100 de rideri de top, atât din țară dar și de peste hotare, să sosească în Race Village, organizat la Cheile Grădiștei – Fundata, în județul Brașov.

It’s Wild, it’s Rugged and it’s EPIC.

CARPATHIAN MTB EPIC, organizat de ACS MPG, provoacă atât cicliștii profesioniști ce concurează la nivel internațional, cât și riderii experimentați și aspiranți să își testeze abilitățile la maximum și să își satisfacă dorința de a trăi experiențe spectaculoase. Concursul ciclist pe etape oferă șansa fiecăruia de a experimenta cele mai EPICE rute de concurs din inima munților Carpați. Indiferent dacă alegi aventura 4-day EPIC, începând cu un Prolog pe 21 septembrie, sau varianta 1-day Challenge de pe 24 septembrie a.c., îți promitem să te încântăm cu aventuri incredibile. Văi răcoroase și verzi, piscurile amețitoare de unde se deschid priveliști incredibil de frumoase ce îți taie respirația, și monumente naturale precum Babele și Sfinxul ce păzesc platoul munților din timpuri străvechi îi așteaptă pe toți cei care sunt pregătiți să trăiască noua aventură. Munții Carpați te vor provoca și singurul mod de a răspunde este să dai tot ce ai mai bun, să îți demonstrezi puterea și pasiunea în această cursă uimitoare de mountain bike!

Cicliști de top din Franța, Germania, Anglia, Finlanda, Polonia, Ungaria, Slovacia, România, Bulgaria și Republica Moldova, dar și din alte părți ale lumii, precum Uganda, așteaptă să dea curs provocării la 4-day EPIC. Prezența mai multor campioni internaționali la MTB setează un nivel ridicat de competiție încă de la prima ediție a CARPATHIAN MTB EPIC.

“Cursa mea favorită constă într-un single track care să includă un mix de porțiuni sinuoase și tehnice, cu o serie de coborâri și urcări rezonabile. Consider că acele curse pe etape care oferă un traseu bun de 50 km/zi reprezintă Graalul MTB-ului. De aceea voi concura la prima ediție a CARPATHIAN MTB EPIC! „, a spus entuziasmat Frédéric Gombert, care a câștigat Campionatul Franței la XC Marathon în 2016.

Sexul feminin este bine reprezentat în această competiție de câteva cicliste ambițioase. De origine bulgară, Aneliya Karagyozyan, deținătoarea titlului de campioană în 2017 în urma Concursului de XCO al Bulgariei, ne-a mărturisit că: “Ceea ce mă ajută în activitatea mea de ciclism… cred că dorința de a evolua, de a devein mai bună și de a realiza mai mult în fiecare zi, de a face lucruri și de a transforma ideile în realitate. Astfel, am fost foarte încântată când am citit despre această cursă! Când am văzut pozele de pe traseu, am fost fermecată de priveliștile pitorești și de munții aceștia magnifici. Părțile favorite pentru mine din cursă vor fi reprezentate de peisaje!”.