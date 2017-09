Mesajul Gabrielei Firea, după moartea lui Zoe Petre. Zoe Petre a murit, astăzi, la vârsta de 77 de ani, născută la data de 23 august 1940, a fost istoric, publicist şi om politic.

Zoe Petre, în vârstă de 77 de ani, era internată de mai multă vreme la Spitalul Elias, pe secția de Terapie Intensivă, în urma unui atac vascular cerebral.

“Am avut privilegiul s-o cunosc pe Doamna Zoe Petre ca profesor, apoi am colaborat anul 2000, Domnia sa în calitate de consilier prezidențial și eu de purtător de cuvânt al guvernului Isărescu, iar în anii care au urmat am avut-o invitată de nenumărate ori în emisiunile pe care le realizam la Antena 3. Am admirat-o întotdeauna pentru probitatea morală de care a dat dovadă, pentru profesionalismul său, pentru modul decent dar ferm în care își argumenta punctele de vedere. Un om cum, din păcate, sunt din ce în ce mai puțini în spațiul public românesc. O pierdere cu atât mai mare pentru noi toți. Rămas bun, distinsă doamnă și Dumnezeu să vă aibă în pază! Sincere condoleanțe familiei!”, a scris Primarul General al Capitalei, pe pagina sa de Facebook.