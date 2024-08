„Arestarea preşedintelui Telegram pe teritoriul francez a avut loc în cadrul unei anchete judiciare în curs. Asta nu este deloc o decizie politică. Judecătorilor le revine să se pronunţe”, subliniază pe X şeful statului francez.

Miliardarul rus Pavel Durov, fondatorul și directorul general al aplicaţiei de mesagerie Telegram, a fost arestat sâmbătă seară pe aeroportul Bourget din apropiere de Paris, au anunţat TF1 şi BFMTV, citând surse sub acoperirea anonimatului, relatează Reuters.

Durov călătorea cu avionul său privat în momentul când a fost arestat pe pista aeroportului, a relatat canalul TF1.

El venea din Azerbaidjan, era însoţit de un bodyguard şi de o femeie şi a fost arestat în jurul orei locale 20.00 (21.00, ora României). Potrivit BFMTV, el are şi cetăţenie franceză.

Durov era vizat de un mandat de arestare în Franţa în cadrul unei anchete preliminare a poliţiei deschise pentru lipsa moderării de conţinut pe Telegram, ceea ce, în opinia poliţiei, a permis ca activitatea infracţională să continue nestingherită pe platforma sa criptată.



Je lis ici de fausses informations concernant la France suite à larrestation de Pavel Durov.



La France est plus que tout attachée à la liberté dexpression et de communication, à linnovation et à lesprit dentreprise. Elle le restera.



Dans un État de droit,…