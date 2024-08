Când apare cartea lui Nicolae Ciucă și cum arată un fragment din „În slujba țării”. „Nu vreau să se aștepte cineva la un bestseller”

„Este autobiografică, nu vreau să se aștepte cineva la un bestseller. Este o poveste a vieții mele și are un capitol despre cum văd eu România în următorii ani”, a spus Ciucă. El a făcut trimitere la afirmațiile premierului PSD Marcel Ciolacu, care spusese ironic că „o să fie un bestseller, sunt ferm convins”.

Ciucă a adăugat că această carte va apărea la începutul lunii septembrie: „Foarte curând vom face anunțul, fără niciun fel de problemă, oficial. Cu transparență, am văzut și discuțiile despre tot ceea ce a însemnat panotajul”.

Al doilea om în stat a prezentat la Antena 3 un extras din carte

În scurtul fragment prezentat, Ciucă afirmă că a fost un militar norocos, dar care nu a avut o carieră confortabilă.

„Pot spune că am fost un militar norocos. Nu am avut o carieră confortabilă, dar poate că asta a fost şansa mea. Am făcut parte, încă din debutul carierei, odată cu transferarea mea la Batalionul 121 Cercetare, din trupe de elită. Şi numirea ca şef de stat major al Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab a confirmat traseul însemnat pe care l-am parcurs. Batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab din Craiova avea la data aceea o tradiţie de o sută douăzeci de ani. La înființare, în anii ce au urmat Războiului de Independentă, se numise Regimentul 26 Dorobanţi. […]

Batalionul 26 Infanterie a participat la numeroase misiuni din afara graniţelor țări. A avut victimele sale, soldați care şi-au pierdut viaţa în misiune. A fost prima unitate a Armatei Române care a participat la un exercițiu multinational, sub comanda NATO. În rândurile sale există militari care au participat la mai multe misiuni, adevărați veterani ai teatrelor de operaţiuni. În prezent, Scorpionii Roşii fac, împreună cu militarii polonezi, parte din Brigada Multinaţională Sud-Est, o parte din forța cu care NATO asigură securitatea frontierei sale răsăritene. Nu greşesc dacă spun că este cea mai titrată unitate, tip batalion, din Armata Română”, scrie în cartea care va apărea în perioada următoare.

Ciondăneală între Ciolacu și Ciucă pe tema cărții

Discuţia despre cartea „În slujba ţării” a dus la un schimb de replici acum trei săptămâni între liderul PSD, Marcel Ciolacu, şi Nicolae Ciucă.

Ciolacu a spus ironic că, având în vedere intensa promovare, cartea lui Ciucă va fi „un bestseller”. „O să fie un bestseller, sunt ferm convins, mai ales că ţinem cont de ce promovare a avut”, a afirmat Ciolacu pe 8 august.

În replică, al doilea om în stat i-a recomandat premierului și președintelui PSD „să citească şi el cartea, poate avea multe de învăţat”. „Îi recomand lui Marcel Ciolacu să citească şi el cartea, poate avea multe de învăţat. Promit să îi trimit un exemplar, cadou. Sper că va fi un bestseller, pentru că toate încasările vor merge către iniţiative caritabile”, a spus Ciucă prin intermediul Facebook.

Două milioane de euro pentru promovarea cărții

Site-ul de investigaţii Snoop a scris că PNL a plătit două milioane de euro din bani publici pentru promovarea cărţii lui Nicolae Ciucă, „Un ostaş în slujba ţării”, care încă nu a apărut.

De asemenea, fotografia lui Nicolae Ciucă de pe coperta cărții este prezentă pe 400 de panouri de outdoor în orașele, pe autostrăzile și pe drumurile naționale din România, potrivit sursei citate.

Pe 8 august, liberalii au replicat că acţiunile de promovare sunt o activitate firească de informare a publicului despre activitatea PNL şi a preşedintelui partidului, „realizate într-un mod perfect transparent şi legal”. De asemenea, PNL a menționat că volumul va fi lansat în perioada următoare și că toate veniturile vor fi direcţionate către susţinerea unor iniţiative caritabile.

Pe 21 august, partidul AUR a anunțat că DNA va ancheta plângerea lui George Simion împotriva lui Nicolae Ciucă „pentru deturnare de fonduri publice, prin folosirea ilegală a subvenţiei în scopuri publice”.

