Cum se trăiește în Bătrâna, Hunedoara, cea mai mică comună din România: „Pâinea vine o singură dată pe săptămână”. Obiective de modernizare: cabinet medical și repararea ulițelor

„Când mergi pe ulițe e foarte multă liniște. Ai o senzație nu neapărat de sat părăsit, dar de o zonă depopulată masiv”. Este mesajul ferm al viitorului primar din comuna Bătrâna, din Hunedoara, Ciprian-Sergiu Pascotesc.

Când vorbim de Bătrâna, vorbim oficial despre cea mai mică urbe pe care o are România în acest moment, fiind o aşezare izolată din Munţii Poiana Ruscă, ce are doar 88 de locuitori ce trăiesc zi de zi aici. Cu buletin de Bătrâna sunt 126.

Bătrâna, cea mai mică comună din România

O sută de semnături obligatorii. 88 de oameni prezenți în comună

Iar noul edil, de doar 33 de ani, cel care va prelua funcția de primar din octombrie, știe cât de greu i-a fost să se înscrie la alegeri.

„A fost mai dificil să-mi depun candidatura decât să câștig. Aveam nevoie de o sută de semnături de la oameni cu domiciul în Bătrâna… Și-a fost extrem de greu să îndeplinesc o condiție obligatorie”, recunoaște Ciprian-Sergiu Pascotesc.

Pentru că zi de zi în Bătrâna locuiesc 88 de persoane, restul de 38 sunt plecate din comună, dar au domiciul în urbea hunedoreană.

Candidatul PSD la alegerile din 9 iunie a fost singurul pe listele de vot. Actualul edil, Radu Herciu, a renunțat să mai candideze, iar viceprimarul în funcție a profitat de oportunitate.

„Nu am urmărit funcția asta, dar așa a aliniat Dumnezeu lucrurile să ajung primar!”, spune acesta. Care a primit 97 de voturi din cele 126 posibile.

Ciprian-Sergiu Pascotesc, alături de locuitori ai comunei a cărei primărie a câștigat-o. Foto: arhivă personală

Care sunt planurile noului primar? „Vreau să fac modernizări”

„Plec la drum cu gânduri pozitive după patru ani în care am fost viceprimar. Vreau ca după acești ani de primar, oamenii să fie mulțumiți de mine”, își începe mesajul în dialogul cu Libertatea.

„În limita bugetului pe care-l primim de la stat vreau să fac modernizări”, recunoaște. „Extinderea iluminatului public e unul dintre obiectivele mele. Apoi rețeaua de apă care este funcțională vreau să fie și ea modernizată. După ne mutăm pe partea de infrastructură, modernizarea ulițelor”, dezvăluie.

Speră să reușească să atragă fonduri europene, deși recunoaște „că o să fie destul de greu, dar sunt dornic să fac lucruri bune, mai ales că sunt la început de drum”.

Și transmite clar că „niciodată n-am vrut să plec în străinătate și mi-am dorit să fac ceva pentru comună”.

43.800 de lei este salariul anual pe care Ciprian-Sergiu Pascotesc l-a primit pentru funcția de viceprimar al comunei Bătrâna, conform declarației sale de avere

Cea mai apropiată unitate medicală este la 42 de kilometri

Noul primar al comunei, Ciprian-Sergiu Pascotesc vrea să facă lucruri noi extrem de rapid pentru comunitatea sa.

Radu Herciu (actualul primar), Laurențiu Nistor (președinte CJ Hunedoara) și Ciprian Pascotesc (primarul ales din Bătrâna). FOTO: Facebook

„Tineretul a plecat din comună, dar treaba mea este să-i ajut pe cei care au rămas acasă”, spune. În special pentru că „este locul unde s-a născut tata și nu vreau să-l fac de râs. Plus că aici mai am o bunică”.

Iar prima misiune extrem de importantă pe care vrea s-o pună în practică este „înființarea extrem de rapidă a unui cabinet medical cu asistent pentru locuitorii de aici”.

Ar fi o performanță extrem de mare, chiar dacă pare de crezut, dar la Bătrâna nu mai există niciun cadru medical din 1989!

„Sper să reușesc să primesc toate aprobările necesare și să avem un asistent medical care să vină o dată la o săptămână, două…”, spune Pascotesc.

În acest moment, cea mai apropiată unitate sanitară este la 42 km distanță, în satul Ilia. Media de vârstă a locuitorilor comunei Bătrâna depăşeşte 65 de ani.

Un singur magazin, deschis doar seara

O altă problemă cu care se confruntă locuitorii din comuna hunedoreană este aprovizionarea.

Imagine cu Bătrâna la vale, poză de pe uliță. Foto: Marocico Adrian (viziteaza-romania.com)

„Pâinea la noi vine o singură dată pe săptămână! Aprovizionarea se face foarte greu, dar nu avem ce să facem. Sper să pot schimba lucrurile, sper să aduc un plus comunei și să le mulțumesc într-un fel oamenilor care mi-au dat votul. Acum să vedem și dacă o să fiu ajutat să pot face anumite lucruri”, spune viitorul edil.

În comună există un „butic sătesc care e deschis spre seară”, acolo unde oamenii găsesc tot ce au nevoie. „Inclusiv produse alimentare, produse de bază și tot ce e nevoie prin gospodărie”, adaugă Pascotesc.

Dar oamenii locului găsesc doar strictul necesar, gama de produse nu este la fel de variată ca într-un magazin, fie el și de cartier, dintr-un oraș.

Bătrâna devine atractivă: se cumpără case părăsite și terenuri

Viitorul edil speră ca în următorii ani comuna să prindă din nou viață. Comuna are patru sate în momentul de față.

În satul Piatra nu mai locuieşte nicio persoană, în Răchiţaua mai sunt trei gospodării, în Faţa Roşie sunt şase gospodării locuite pe tot parcursul anului, în Bătrâna, aici mai sunt 88 de locuitori stabili.

„Când mergi pe ulițe e multă, foarte multă liniște. Ai o senzație nu neapărat de sat părăsit, dar de o zona depopulată masiv. Ceea ce e și adevărat… Dar am observat în ultima perioadă un lucru extrem de interesant. Că lumea vine în Bătrâna să cumpere case părăsite, abandonate și terenuri”, recunoaște viitorul primar.

„Văd o tendință de a reînvia comuna și asta mă face extrem de fericit. Se mai ridică o căsuță, se mai cumpără un teren pe care fiecare vrea să mai construiască ceva. Chiar dacă aici e liniștea de care ai nevoie pentru a pleca cu bateriile încărcate acasă, sper ca și comuna noastră să crească din ce în ce mai mult în perioada viitoare”, recunoaște Pascotesc.

Vechiul primar a stat la conducere 24 de ani

În octombrie 2024, atunci când e de așteptat să se facă schimbarea primarului, Radu Herciu va părăsi primăria după 24 de ani, având șase mandate la activ.

Radu Herciu a fost învățător timp de 24 de ani, apoi primar tot atât. Foto: Facebook

În vârstă de 68 de ani, Herciu spune: „N-am mai vrut să candidez, poate lumea avea nevoie de o schimbare”. Și recunoaște: „le-am făcut pe toate aici pentru că am iubita comuna”.

„Am fost 24 de ani învățătorul comunei. Am început în 1976, după ce-am terminat Liceul Pedagogic de la Deva. Am predat la catedră până în 2002, atunci când singura școală din comună s-a închis. O căsuță dichisită cu o singură sală de clasă, dar și o cancelarie micuță. Eu eram singurul învățător… Când s-a pus lacătul pe școală în 2000, am decis să intru în politică”, spune acesta pentru Libertatea.

Doi ani a fost învățător și primar în același timp, până când elevii săi au terminat clasa a IV-a. Apoi s-a mutat cu normă întreagă la primărie. Și-a stat tot 24 de ani, la fel ca și în funcția de dascăl.

Ce va urma pentru fostul primar în viitor? „Muncă, muncă și iar muncă! Mai sap o vie, mai dau cu cazmaua, ce credeți că o să stau degeaba?! Îmi găsesc eu ceva de făcut”, mai dezvăluie încă edilul în funcție al comunei Bătrâna.

Ca să supraviețuiască, îi ajută statul

Libertatea a scris în luna mai că autoritățile din Bătrâna au nevoie de ajutorul statului pentru a funcționa.

Deficitul între veniturile proprii ale localității (1,055 de milioane de lei) și cheltuieli (2,254 de milioane de lei) este de peste un milion de lei în 2024.

Din veniturile proprii, comuna își permite plata salariilor angajaților de la primărie (655.000 de lei/brut) și a cheltuielilor cu bunuri și servicii (aproximativ 547.000 de lei).

Pentru investiții, reparații, ajutoare sociale etc., banii sunt completați de Guvern și de Consiliul Județean. În cazul unui consilier de comună, indemnizația lunară este de 966 de lei. În Bătrâna fiind, în acest moment, nouă consilieri locali.

Consiliul local din Bătrâna are doar 9 membri. Foto: Site-ul oficial al primăriei

Top 10 cele mai mici comune din România

Conform datelor finale de la ultimul recensământ, prezentate în ianuarie 2023, dar cu date aferente anilor 2021-2022, 23 de comune aveau sub 500 de locuitori.

Cea mai mică este comuna Bătrâna (Hunedoara), cu 88 de locuitori, urmată de Brebu Nou (Caraș-Severin), cu 166 de locuitori și Ceru-Băcăinți (Alba), având 227 de locuitori.

În top cinci cele mai mici comune mai sunt Bunila (247 de locuitori) și Bulzeștii de Sus (275 de locuitori), ambele din județul Hunedoara.

Lista de zece este completată de Bara (299 de locuitori – județul Timiș), Pardoși (315 locuitori – județul Buzău), Secaș (320 de locuitori – județul Timiș), Lelese (339 de locuitori – județul Hunedoara) și Șiștarovăț (340 de locuitori – județul Arad).

Foto: Marocico Adrian (viziteaza-romania.com)

