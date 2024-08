Atacuri „masive” cu rachetă şi dronă au vizat luni infrastructuri energetice în Ucraina , s-au soldat cu cel puţin patru morţi şi au obligat autorităţile să întrerupă curentul, relatează News.ro.

„Probabil că avem de-a face cu intrarea unui aparat sburător pe teritoriul polonez. (Prezenţa acestuia) a fost confirmată de cel puţin trei staţii de radiolocalizare”, a anunţat comandantul Forţelor operaţionale poloneze, generulul Maciej Klisz.

Obiectul respectiv era „căutat” în continuare, a anunţat el.

„Caracteristice sale arată că nu este vorba despre o rachetă hipersonică, balistică sau ghidată”, a precizat el în faţa presei.

Generalul Klisz a anunţat că este vorba „probabil (despre) un obiect de tip aparat zburător fără pilot”.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Forţelor operaţionale, colonelul Jacek Goryszewski, „condiţiile meteorologice nu au permis vizualizarea situaţiei”, în pofida faptului că „totul era pregătit pentru neutralizarea acestui obiect”.

Aerial object was confirmed by at least three radar stations – said Major General Maciej Klisz, Operational Commander of the Polish Armed Forces. The incident occurred at 6:43. – The object probably entered Polish space, disappeared after about 25 kms https://t.co/QJjlu8RB1R pic.twitter.com/AmhGCo9cch