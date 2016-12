De ceva vreme, Carmen Negoiță s-a lansat și în afacerile cu haine și accesorii, în mod special genți. Carmen Negoiță are casa plină cu pantofi și, în ciuda faptului că are propria linie de genți, recunoaște că niciodată nu va reuși să ajungă să egaleze numărul pantofilor cu cel al genților.

Carmen Negoiță nu a mai făcut de mult inventarul în rândul perechilor de pantofi, însă declară cu mâna pe inimă că numărul lor depășește ordinul sutelor. Chiar dacă dressing-urile sale nu mai au spațiu pentru colecția ei, Negoiță declară că nu se va opri niciodată din cumpărat. „Nu am cum să asortez la fiecare pereche de pantofi de acasă câte o geantă. Chiar nu am cum. O să fac un serial pe canalul meu de YouTube și după ce voi vorbi de cămașa albă, pentru că am o întreagă colecție și de cămăși nu doar de pantofi, o să vorbesc și despre pantofii mei. O să vorbesc despre importanța sentimentală a unor perechi, de când le am, căci sunt multe perechi pe care le am de foarte mulți ani și pe care le păstrez, nu neapărat că le port, dar au o valoare sentimentală și atunci le țin acolo”, a declarat Carmen pentru Libertatea.

Carmen Negoiță are casa plină de pantofi și tot își cumpără

Deși în momentul de față comercializează genți care-i poartă amprenta, banii ei se duc în continuare, în cea mai mare măsură pe pantofi. Conștientă totuși că în curând nu va mai avea loc în casă de atâtea accesorii, Carmen susține că va face un „shop my closet”, un eveniment unde prietenele ei vor avea șansa să-și aleagă ceva din dressing-ul ei. „Mă gândesc să fac și un shop my closet pentru că toată lumea mă întreabă, dar mă despart cu greu de unele lucruri. Am mai dat din ele, dar unele care sunt din colecție le țin și o să fie acolo în colecție toată viața”, a mai spus Negoiță.