Chirurgul pediatru Gheorghe Burnei, trimis în judecată pentru 22 de fapte de luare de mită pe care le-ar fi comis când era la Spitalul “Marie Curie”, le-a cerut judecătorilor de la Curtea de Apel București să îi ridice măsura controlului judiciar, ca să poată lucra din nou într-un spital de stat, precizând că este căutat de pacienţi peste tot, dar că nu îi poate ajuta din cauza interdicțiilor. Burnei a mai spus că are dreptul să profeseze în spitale private, dar acolo nu sunt condiții.

Instanța a luat, marţi, în discuţie cererea medicului Gheorghe Burnei de ridicare a controlului judiciar, care inplică și interdicția de a profesa într-un spital de stat.

Medicul le-a spus judecătorilor că este abordat de persoane care au copii cu probleme ortopedice, dar pe care nu le poate ajuta atât timp cât are interdicție de a lucra într-un spital de stat.

Judecătorul i-a spus că poate să profeseze într-un spital privat, însă medicul Gheorghe Burnei a replicat că nu a găsit un centru medical „corespunzător” de lucru și că în mediul privat nu sunt condiții, „nu este aparatură”.

Referitor la acuzațiile din dosar, Gheorgje Burnei a spus că nu este vorba de fapte de mită și că părinții copiilor pe care i-a operat veneau la el „plini de exuberanță”.

„Eu, tot ce am făcut, am făcut pentru sprjinul copiilor, pentru că ei reveneau și din străinătate. Aveau așa o exuberanță. Nu am cerut nimănui nimic. Toți care au venit la mine au venit din proprie inițiativă, cu o exuberanță disperată. Eu nu încerc să influențez cu absolut nimic”, le-a spus chirurgul ortoped judecătorilor.

El a explicat că unele dintre faptele de care îl acuză procurorii ar fi puse și de „două-trei ori”.

„Ce vedeți acolo, 22 de fapte, sunt puse de două sau trei ori. Am reușit să fac un spital ca o ultimă statuie. Eu puteam să lucrez la spital privat sau în străinătate. Am adus economii de milioane de euro la Casa Națională. De șapte luni n-am reusit să țin cursuri”, s-a mai plâns medicul.

Avocatul medicului a spus instanței că sutele de pacienți operați de Burnei erau cazuri sociale.

„Cei care așteptau ca o gură de aer stau de șapte luni. Nu avem 22 de infracțiuni de luare de mită, avem numai una”, a arătat avocatul lui Burnei, în fața instanței.

Avocatul a mai spus că Burnei ”nu poate fi profesor pentru că nu mai lucrează la stat și are interdicția de a lua legătura cu medici”, toate astea în vreme ce „numărul de medici pediatri este redus”.

Acesta a cerut instanței ridicarea controlului judiciar pentru Gheorghe Burnei, astfel încât medicul să poată reveni într-o unitate de stat pentru a profesa în continuare.

Curtea de Apel București a rămas în pronunțare în cazul cererii medicului, decizia pe care o vor lua judecătorii fiind definitivă.

În 7 iulie, Tribunalul București a respins cererea lui Gheorghe Burnei de ridicare a unor interdicții din cadrul măsurii controlului judiciar, decizie care însă nu este definitivă și a fost contestată de medic.

Gheorghe Burnei are în prezent interdicția de a profesa în cadrul Spitalului de Urgente pentru Copii ”Marie Curie” sau în altă unitate sanitară de stat, precum și de a lua legătura cu martorii din dosarul său. Medicul nu poate să plece din țară şi este obligat să se prezinte la Poliţia Sectorului 4 în zilele stabilite prin programul de supraveghere. De asemenea, Burnei este obligat să meargă la instanţă ori de câte ori este chemat.

Dosarul medicului ortoped Gheorghe Burnei a ajuns la instanță după șase luni de anchetă, procurorii Parchetului Tribunalului București acuzându-l că a luat mită de 22 de ori, aproape 40.000 de lei și 3.250 de euro, de la părinții copiilor pe care i-a operat sau i-a consultat la Spitalul „Maria Curie” din Capitală.

În 11 decembrie 2016, procurorii Parchetului Tribunalului București l-au pus sub acuzare pe chirurgul ortoped Gheorghe Burnei pentru luare de mită, existând atunci și suspiciuni că medicul a făcut experimente neautorizate pe copii.

În aceeași zi, Burnei a fost reținut de procurori, apoi plasat în arest la domiciliu, prin decizie a Tribunalului București, care nu a fost de acord cu cererea procurorilor de a fi arestat preventiv. Nouă zile mai târziu, în 20 decembrie 2016, Curtea de Apel i-a înlocuit arestul la domiciliu cu controlul judiciar, dar i-a interzis să profeseze și să părăsească ţara. Procurorii au audiat zeci de denunțători și martori, părinți ai unor copii operați de Burnei sau colegi ai medicului, au analizat foi de observații și radiografii ridicate de la spital, iar în final, după șase luni de anchetă, l-au trimis în judecată, în 8 iunie.

Dosarul este în prezent în procedură de cameră preliminară, judecătorul care se ocupă de cauză va stabili dacă rechitoriul este legal întocmit, dacă au fost respectate toate etapele procedurale, dacă Burnei a beneficiat de toate drepturile atunci când a fost cercetat și în final va stabili când începe judecarea pe fond.

Deși la momentul începerii urmăririi penale în cazul lui Burnei anchetatorii aveau în vedere și posibile experimente făcute de chirurg pe unii dintre copiii pe care i-a tratat, existând suspiciuni că acesta ar fi folosit la operații atât proteze omologate, cât şi dispozitive medicale confecţionate artizanal, în final medicul a fost trimis în judecată doar pentru luare de mită.