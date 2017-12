Deși are puțin peste doi ani, Robert este la a doua luptă cu cancerul. La trei luni a fost diagnosticat cu neuroblastom abdominal

Pe când avea doar trei luni, Robert Marius Nica, o frumuseţe de băieţel din comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi, a fost diagnosticat cu cancer abdominal. La scurt timp de la aflarea cumplitei veşti, copilul a fost operat, iar medicii au asigurat-o pe mamă că băiatul a scăpat de tumoarea canceroasă. Din nefericire însă, după aproximativ un an şi jumătate, boala a recidivat, iar micuţul de doi ani şi trei luni se pregăteşte acum de o nouă intervenţi chirurgicală. Doar că, de aceasta dată, operaţia nu va mai fi făcută în România.

Robert Marius este primul născut al familiei Nica. A fost un copil dorit şi aşteptat cu sufletul la gură atât de părinţi, dar şi de bunici. S-a născut la termen, cântărind un pic peste 3 kilograme şi a fost declarat perfect sănătos. Nimeni nu avea să prevadă că, la doar trei luni, Robert va fi diagnosticat cu o boală extrem de gravă.

După trei zile de la naştere, copilul a părăsit maternitatea împreună cu mămica sa, care nu contenea să mulţumească Cerului pentru minunăţia care apăruse în viaţa ei. Timp de trei luni totul a decurs ca la carte. Băieţelul creştea şi se dezvolta normal, umplându-le inimile de fericire părinţilor săi. După ce a împlinit două luni şi jumătate, mama a observat că puiul ei a devenit foarte agitat, plângând din ce în ce mai des. A mers la medicul de familie, în speranţa că va descoperi care este problema copilului şi o va rezolva într-un fel. În primă fază, doctorul a spus că cel mai probabil micuţul se confruntă cu prima sa răceală. După alte câteva zile în care starea lui Robert nu s-a schimbat deloc, doctorul a pus totul pe seama dinţişorilor care aveau să iasă. Cu toate că era un pic îndoită de tot ce a auzit, Ana, mămica lui Robert, a decis să mai aştepte câteva zile crezând că puiul ei se va linişti. Dar nu a fost deloc aşa, motiv pentru care femeia şi-a adus băiatul la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală. Aici avea să afle, după o serie completă de investigaţii, că puiul ei suferă de neuroblastom abdominal, adică de cancer. “Nu pot descrie în cuvinte ce am simţit atunci, chiar nu pot. Eşti lovit de un sentiment de neputinţă şi te simţi legat de mâini şi de picioare. Când am auzit cuvântul «cancer», am crezut că este o greşeală şi că medicul nu trebuie să-mi spună mie toatea astea…. sau poate aşa am vrut să cred”, spune mama puştiului.

Medicii au reuşit să-i scoată toată tumoarea

Înainte de operaţia care era inevitabilă, Robert a făcut două cure de citostatice pe care le-a suportat destul de bine. După intervenţie, medicii au anunţat-o pe mamă că au reuşit să cureţe întreaga tumoare canceroasă şi că băieţelul ei nu mai are nevoie de alte şedinţe de chimioterapie. Au stat în spital în jur de două săptămâni pentru recuperare, apoi au fost lăsaţi să plece acasă.

La fel de fericită ca atunci când l-a adus pe lume, Ana şi-a luat puiul şi a părăsit unitatea medicală cu

Doar că, de aceasta dată, operaţia nu va mai fi făcută în România. speranţa că nu va mai fi nevoită să se întoarcă vreodată acolo. Din păcate însă, în luna iulie a acestui an, Robert, care nu împlinise încă doi anişori, a început să acuze din nou dureri abdominale. Ştiind că în timpul operaţiei pe care o suferise la vârsta de trei luni medicii reuşiseră să scoată întreaga tumoare, Ana a refuzat să se gândească la faptul că boala a recidivat. Când a sesizat însă că burtica băieţelului începe să se umfle, s-a speriat şi s-a întors în locul în care sperase că nu va mai ajunge niciodată. Examinarea la computerul tomograf avea să scoată la iveală faptul că boala recidivase, iar puiul de om era nevoit să înceapă lupta din nou. De data aceasta însă, medicii i-au spus mamei că băiatul nu mai poate fi operat în România.

La auzul acestor cuvinte femeia s-a panicat neştiind ce urma să se întâmple cu fiul ei, dar după ce a stat de vorbă şi cu alte mămici din spital, aflate oarecum în aceeaşi situaţie, a aflat că există alternative. Una dintre acestea era o clinică din Polonia, unde au fost operaţi cu succes mai mulţi copilaşi din România. Nu a stat prea mult pe gânduri şi a trimis dosarul medical al lui Robert la clinică cu pricina. Între timp, copilul a început o nouă serie de citostatice tot la Spitalul Marie Curie. După doar şase sedinţe au venit şi veştile bune. Tumoarea s-a mai micşorat, iar acest lucru le-a dat mare încredere atât medicilor, cât şi Anei. Cu toate acestea însă, se pare că băiatul de doi ani şi trei luni nu va scăpa de o nouă intervenţie chirurgic a l ă . Iar pentru aceasta, micuţul are nevoie de bani. Cine doreşte să-l ajute o poate face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «Robert». Pentru sume mai mari se pot face donaţii în conturile Fundaţiei Ringier.