Care sunt principiile de proiectare ale orificiilor din chiuvetă

Designul chiuvetelor moderne, fie că vorbim despre cele de bucătărie sau despre cele din baie, nu ține cont doar de aspectul vizual, ci și de funcționalitatea acestora și de ușurința în utilizare. Din acest motiv, chiuvetele sunt prevăzute, de obicei, cu mai multe orificii, în funcție de necesitățile echipamentelor din bucătărie. În mod obișnuit, o chiuvetă are o gaură principală și una sau două găuri suplimentare, ceea ce reprezintă standardul pentru chiuvetele moderne, mai ales pentru cele fabricate din inox.

Astfel, gaura principală este, de regulă, orificiul de scurgere al chiuvetei, care este conectat la sistemul de canalizare pentru evacuarea apei reziduale. Cea de-a doua gaură este utilizată de obicei pentru instalarea robinetului, în timp ce a doua gaură suplimentară poate fi folosită pentru montarea unor accesorii precum dozator de detergent, sită sau pentru alte echipamente auxiliare. Prin aceste orificii, chiuveta din inox nu oferă doar funcția de bază de alimentare cu apă și de evacuare, ci permite și instalarea unor accesorii suplimentare, crescând astfel eficiența și confortul în bucătărie.

La ce sunt folosite orificiile unei chiuvete

Deși par simple detalii de design, găurile unei chiuvete au roluri bine definite în funcționarea corectă a acesteia. Fiecare orificiu contribuie la siguranța, eficiența și utilizarea practică a chiuvetei în viața de zi cu zi.

Orificiul de evacuare a apei. În primul rând, trebuie înțeleasă funcția găurii principale. Orice chiuvetă din inox are cel puțin un orificiu principal, iar rolul acestuia este simplu și esențial, și anume evacuarea apei din chiuvetă spre sistemul de canalizare. Dimensiunea și poziționarea acestei găuri sunt concepute astfel încât apa să se scurgă rapid și eficient, evitând acumularea sau revărsarea în afara chiuvetei. De obicei, diametrul găurii principale este compatibil cu țeava de evacuare și se situează între aproximativ 8 și 10 cm. În cazul chiuvetelor cu mai multe orificii, poziționarea acestora este adaptată dimensiunii și formei chiuvetei pentru a asigura o scurgere optimă, potrivit higoldsink.com. În plus, orificiul principal este adesea însoțită de elemente anti-revărsare, cum ar fi un orificiu de preaplin sau un canal de evacuare suplimentar. Acestea sunt amplasate, de obicei, pe marginea superioară a chiuvetei și au rolul de a direcționa excesul de apă atunci când nivelul crește prea mare, prevenind inundarea bucătăriei sau a băii.

Orificiul pentru robinet. A doua gaură a chiuvetei este, în general, destinată montării robinetului, care este un element esențial în orice bucătărie sau baie, deoarece asigură sursa de apă curentă. Poziționarea acestui orificiu este de obicei în partea din spate a chiuvetei, ceea ce permite o utilizare comodă și un flux de apă eficient pentru spălarea vaselor, alimentelor și ustensilelor. Dimensiunea standard a acestei găuri este, de regulă, între 2,5 și 4 cm, în funcție de tipul de baterie utilizat. Acest orificiu este integrat în designul chiuvetei astfel încât să asigure atât funcționalitate, cât și un aspect estetic plăcut. În funcție de necesități, poate susține diferite tipuri de baterii: cu o manetă, cu două comenzi sau baterii cu senzor. De asemenea, dacă bucătăria necesită funcții suplimentare, cum ar fi filtre de apă sau duze speciale, pot fi prevăzute orificii suplimentare în structura chiuvetei.

Orificiul pentru accesorii. Al treilea orificiu al chiuvetei este destinată instalării diverselor accesorii, menite să îmbunătățească funcționalitatea și eficiența utilizării. Cel mai comun accesoriu este dozatorul de detergent, care se montează în această gaură și permite utilizarea facilă a detergentului lichid direct la chiuvetă. Este prevăzut, de obicei, cu un rezervor integrat pentru săpun sau detergent de vase. Apoi, estre dispozitivul de mărunțire a deșeurilor și resturilor alimentare, care sunt evacuate prin gura de scurgere, reducând volumul de gunoi menajer. De asemenea, poate fi montat un filtru de apă. Anumite chiuvete permit montarea unui sistem de filtrare, care oferă apă mai curată pentru consum, care este ușor de întreținut și de înlocuit. În sfârșit, duza de pulverizare este un accesoriu care oferă un jet de apă flexibil, util pentru curățarea chiuvetei, clătirea fructelor sau spălarea vaselor. Prin instalarea acestor accesorii, chiuveta devine mult mai versatilă, depășind funcția sa de bază și transformându-se într-un element multifuncțional al bucătăriei moderne.

Cum alegi configurația potrivită a orificilor pentru chiuvetă

Deși majoritatea chiuvetelor sunt prevăzute standard cu trei găuri, nevoile fiecărei bucătării pot fi diferite. Alegerea corectă a configurației depinde de mai mulți factori esențiali, după cum urmează:

Dimensiunea spațiului. În bucătăriile mici, este recomandată o configurație simplă, eficientă, fără elemente inutile. De multe ori, sunt suficiente orificiul principal și cel pentru robinet, iar accesoriile suplimentare pot fi adăugate doar dacă este necesar.

Nevoile funcționale. Utilizatorii care doresc funcții avansate, cum ar fi tocător de resturi sau filtre de apă, trebuie să opteze pentru chiuvete cu găuri suplimentare. Este important ca acestea să fie poziționate corect pentru a permite instalarea ușoară a accesoriilor.

Estetica. Aspectul chiuvetei este, de asemenea, important, mai ales în bucătăriile moderne. Designul trebuie să fie armonios, iar poziționarea găurilor să se integreze în stilul general al bucătăriei, fără a afecta aspectul vizual.

Chiuveta mai are un orificiu „secret”. Ce este și la ce folosește

Chiuvetele moderne sunt utilizate zi de zi pentru multe activități, de la spălatul pe mâini și curățarea vaselor, până la clătirea alimentelor sau igienizarea diverselor obiecte. Această utilizare intensă crește însă riscul apariției unor incidente neplăcute, precum lăsarea accidentală a robinetului deschis sau blocarea parțială a scurgerii principale. În astfel de situații, apa se poate acumula rapid, depășind nivelul de siguranță al cuvei. Pentru a preveni aceste probleme, chiuveta a fost prevăzută cu o a doua gaură, cunoscută și sub numele de orificiu de preaplin.

Amplasat, de regulă, în partea superioară a cuvei chiuvetei, spre peretele dinspre utilizator, acest orificiu banal, dar extrem de eficient, are rolul de a evita inundațiile domestice minore, acționând ca o supapă de siguranță atunci când nivelul apei crește prea mult și pentru a îmbunătăți drenajul prin introducerea aerului în sistem, conform familyhandyman.com. Astfel, un element aparent minor joacă un rol esențial în protejarea locuinței. Cu alte cuvinte, orificiul de preaplin este un sistem de siguranță pasiv, conceput pentru a preveni revărsarea apei.

Cum funcționează orificiul de preaplin al chiuvetei

Orificiul de preaplin este conectat printr-un canal intern la scurgerea principală, permițând apei să se evacueze înainte ca nivelul ei să depășească marginea chiuvetei. Un sistem standard de preaplin este un canal ascuns care se află pe partea inferioară a cuvei chiuvetei. De multe ori, acesta nu poate fi văzut de sus și, uneori, nici de dedesubt. În partea superioară a canalului de preaplin există unul sau două orificii, situate aproape de marginea cuvei. În partea inferioară, canalul are o deschidere de evacuare care permite apei să ajungă în scurgerea principală, care se află sub chiuvetă.

Cuva și sistemul de preaplin se varsă în aceeași țeavă de scurgere, însă preaplinul este întotdeauna deschis și nu este influențat de dopul chiuvetei. Fără acest mecanism, consecințele pot fi rapid resimțite în locuință. O chiuvetă uitată cu robinetul deschis sau o scurgere înfundată parțial ar putea duce la revărsarea apei pe blat, deteriorarea mobilierului și infiltrarea umezelii în pardoseală. În timp, aceste probleme pot favoriza apariția mucegaiului, afectând atât estetica, cât și structura spațiului.

Cum se curăță orificiul de preaplin al chiuvetei

Pentru ca sistemul de preaplin să funcționeze optim, acesta trebuie să fie menținut curat și lipsit de depuneri, astfel încât să fie evitate blocajele. Murdăria se poate acumula în partea inferioară a canalului de preaplin, reducând fluxul de apă și aer. În plus, deoarece acest canal este curățat doar atunci când chiuveta se umple peste limită, el nu beneficiază de o igienizare regulată. Există mai multe metode prin care poate fi curățat manual orificiul de preaplin:

Perie de curățare a chiuvetei. Introdu peria în orificiul de preaplin, rotește-o și mișc-o înainte și înapoi pentru a desprinde depunerile. Operațiunea trebuie făcută lent, deoarece mișcările bruște pot împrăștia murdăria în chiuvetă. Pentru o curățare mai eficientă, se poate folosi o pâlnie rezistentă la căldură prin care se toarnă apă fierbinte sau chiar clocotită în orificiu, pentru a-l clăti. Această metodă poate fi murdară și poate necesita o curățare ulterioară a chiuvetei.

Colier de plastic. Colierele lungi din plastic sunt foarte eficiente deoarece se pot curba odată cu forma chiuvetei, dar sunt suficient de rigide pentru a desprinde depunerile. Introdu capătul ascuțit în orificiul de preaplin și împingeți-l ușor cât mai adânc. Mișcă-l în sus, în jos și în lateral pentru a slăbi blocajele. Ai grijă să nu scapi colierul în interiorul canalului, de aceea recomandăm să folosești unul mai lung, care este mai ușor de controlat, se menționează pe thespruce.com.

Furtun de cauciuc. Umple chiuveta până puțin peste nivelul orificiului de preaplin și lasă o parte din apă să intre în canal. Apoi, aplică un capăt al furtunului pe orificiu și suflă aer prin celălalt capăt, în mai multe reprize. Golește chiuveta și repetă procesul. Aerul ar trebui să circule liber, fără rezistență. Repetă procedura dacă este necesar. Un furtun de 18-20 cm pentru mașini de spălat vase este ideal, dar poate fi folosit orice furtun rigid care se potrivește pe deschidere.

Soluție lichidă de curățare. Se prepară un amestec 50/50 de înălbitor cu clor și apă, iar soluția astfel obținută se toarnă în orificiul de preaplin folosind un recipient cu cioc de turnare. Se lasă să acționeze aproximativ 10 minute, apoi se clătește bine cu apă curată pentru a elimina reziduurile.

Vezi şi cum să desfunzi chiuveta și cada cu bicarbonat de sodiu și oțet!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
