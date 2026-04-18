Cel puțin două nave au fost atacate sâmbătă în Strâmtoarea Ormuz

Două vedete rapide ale Gărzilor Revoluționare din Iran s-au apropiat de un petrolier și au deschis focul, la aproximativ 30 de kilometri de coasta Omanului. Echipajul, atacat fără un avertisment radio, este în siguranță acum, potrivit UK Maritime Trade Operations (UKMTO), organismul britanic responsabil de monitorizarea securității navigaţiei comerciale.

Ulterior, un portcontainer a fost lovit de un „proiectil necunoscut, care a provocat daune unora dintre containere”, la aproximativ 46 de kilometri de coasta Omanului. UKMTO nu precizează partea responsabilă pentru acest atac.

Cele două atacuri au avut loc după ce Iranul a reintrodus restricțiile de navigație în Strâmtoarea Ormuz pe motiv că Statele Unite nu au ridicat blocada asupra porturilor iraniene.

Unele nave au fost anunțate că nu mai pot traversa strâmtoarea

„Atât timp cât trecerea navelor care pleacă din porturile iraniene sau se îndreaptă către acestea rămâne sub ameninţare, statutul Strâmtorii Ormuz va rămâne neschimbat”, a transmis sâmbătă Marina Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran într-un mesaj publicat pe X.

În aceste condiții, unele nave comerciale au primit un mesaj radio de la Marina Iraniană că Strâmtoarea Ormuz este închisă din nou și că nicio navă nu are voie să treacă prin ea.

Mesaje sfidătoare la adresa lui Donald Trump

Într-un mesaj sfidător atribuit liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, forțele americane sunt avertizate sâmbătă că Marina Iraniană este pregătită să le facă „să guste amărăciunea noilor înfrângeri”.

La rândul lui, viceministrul iranian de externe Saeed Khatibzadeh a spus sâmbătă că Donald Trump „postează și vorbește mult”, după ce președintele american a făcut în ultimele două zile mai multe declarații contrazise de iranieni, cum ar fi cu privire la preluarea „prafului” nuclear al regimului de la Teheran.

„Știți, partea americană postează și vorbește mult. Uneori este confuz, contradictoriu”, a declarat Saeed Khatibzadeh la un forum diplomatic organizat la Antalya, în sudul Turciei.

Iranul afirmă că nu s-a stabilit o dată pentru a doua rundă de negocieri

Khatibzadeh a precizat că nu a fost încă stabilită o dată pentru o a doua rundă de negocieri între Washington D.C. și Teheran, după eșecul discuțiilor inițiale, de weekendul trecut, din Pakistan.

„Nu putem stabili o dată până nu vom avea o înțelegere asupra cadrului. Nu dorim să ne angajăm în negocieri sau întâlniri sortite eșecului și care ar putea servi drept pretext pentru o escaladare suplimentară”, a declarat viceministrul iranian de externe.

Donald Trump a anunțase acum câteva ore că există „câteva vești destul de bune” despre Iran, dar a refuzat să detalieze. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a avertizat că luptele ar putea fi reluate dacă nu se va ajunge la un acord de pace până miercuri, când expiră armistițiul dintre Statele Unite și Iran.

Regimul de la Teheran a anunțat redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz în urma unui acord separat de armistițiu de zece zile între Israel și Liban, mediat de Statele Unite.

Însă, sâmbătă, comandamentul forțelor armate iraniene a transmis că tranzitul prin strâmtoare a revenit la o „stare de control militar iranian strict”, sub pretextul unor acte de „piraterie” ale Statelor Unite.

23 de nave nu au avut permisiunea să se îndrepte către sau să plece dinspre Iran

Pe de altă parte, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil de Orientul Mijlociu, a anunțat sâmbătă că blocada navală impusă de Statele Unite asupra porturilor iraniene a determinat 23 de nave să se întoarcă din drum.

„De la începutul blocadei, 23 de nave au respectat instrucţiunile forţelor americane şi s-au întors din drum”, a transmis CENTCOM într-un comunicat.

Blocada americană fost instituită pe 13 aprilie şi vizează navele care se îndreaptă către porturile iraniene sau pleacă din acestea.

