„CNAS a susţinut constant şi susţine în continuare că aplicarea unor plafoane lunare rigide în domeniul sănătăţii este inadecvată, întrucât: nevoia de servicii medicale nu poate fi planificată administrativ; pacienţii nu se îmbolnăvesc conform unui calendar bugetar; acordarea îngrijirilor medicale nu poate fi amânată fără riscuri pentru sănătatea populaţiei”, se precizează în comunicatul emis de instituţie.

În acelaşi document, oficialii CNAS subliniază că bugetul pentru anul 2026, deşi adoptat cu întârziere, este considerat „relativ adecvat” şi va acoperi necesităţile financiare pentru toate domeniile de asistenţă medicală, în special pentru sectorul spitalicesc, care beneficiază de o alocare de aproximativ 34 de miliarde de lei.

Cu toate acestea, CNAS atrage atenţia asupra necesităţii implementării unei reforme a modelului de finanţare. Printre măsurile propuse se numără aplicarea principiului „banii urmează pacientul”, finanţarea exclusivă a serviciilor medicale efectiv realizate şi eliminarea plăţilor pentru ineficienţă sau inactivitate.

„Instituţia noastră are rolul de a deconta serviciile medicale, nu de a susţine structuri de cost fixe, cum ar fi salariile, în absenţa activităţii medicale corespunzătoare”, au precizat reprezentanţii CNAS.

Totodată, CNAS a semnalat necesitatea îmbunătăţirii gestionării fondurilor publice şi a reducerii risipei, în special în contextul achiziţiilor publice. Instituţia a dezavuat practicile unor manageri din spitale publice care au impus „norme minime sau maxime” de internări pentru medici. „Aceste practici sunt în atenţia corpului de control al CNAS, iar CNAS colaborează în acest sens cu alte instituţii ale statului”, se mai arată în comunicat.

Analizele preliminare realizate de CNAS au scos la iveală diferenţe semnificative între spitale cu profiluri şi complexitate similare, în ceea ce priveşte indicatorii de activitate, performanţa financiară şi costurile asociate serviciilor medicale.

„Este nevoie de o abordare mai eficientă în utilizarea fondurilor publice pentru a asigura accesul pacienţilor la servicii de calitate şi pentru a reduce risipa resurselor disponibile”, au concluzionat oficialii CNAS.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE