Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Boomerul și Milenialu”, cu Silviu Petcu și Alexandru Zob, George Vintilă a povestit că a fost acum trei săptămâni la un concert, unde s-a infectat cu coronavirus.

„A dat un pic COVID-ul cu mine de pereți. Vedeam și verde, și roz. Îmi venea să merg pe străzi interzise. Suna telefonul, să te uiți în mesaj, și nu puteai să mai mergi. 40 temperatura am avut doar o dată în viață și acum. Am prins Omicron. M-a dat de pereți două nopți, a treia zi m-am dus și mi-am făcut PCR și mi-a ieșit negativ. Am stat două zile, deci eu nu mai aveam de patru zile nimic, mi-am făcut din nou testul și mi-a ieșit pozitiv. A fost o nebunie”, a lămurit fostul om de radio.

Cu ce se ocupă acum fostul om de radio

George Vintilă s-a retras, după 24 de ani de radio la PRO FM, în 2018. A început cu știrile, devenind prezentator de noapte. Inițial, era poreclit George Brașoveanu – fiind născut în Brașov – pentru a nu fi confundat cu fratele lui, Marius Vintilă. După știri, a lucrat în producții radio, producții TV, coordonând tot ce însemna reporteri, camere, mașini.

„De când am plecat din radio, sunt foarte liniștit. De când cu pandemia, toată lumea lucrează de acasă, bineînțeles că am și eu un microfon acasă. În paralel, fac tot felul de evenimente cu prieteni de-ai noștri, toate legate de motorsports. În rest, am grijă de cățel, facem plimbări prin pădure”, a mai continuat George Vintilă la podcast.

Fostul DJ și realizator de emisiuni este pasionat de sporturile extreme, cum sunt cele de iarnă, cu mașini și pe apă. A făcut bungee jumping, are la activ un curs de drift și s-a implicat inclusiv ca și comentator la Campionatul Național de Drift.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

