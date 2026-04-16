Economia circulară pe înțelesul elevilor, concept introdus în programa școlară pentru clasa a VII-a

Laszlo Borbely: „Nu e așa de complicat”

Oficialul a subliniat că, în măsura în care există interes, atât cadrele didactice, cât și elevii vor putea aprofunda noțiunile legate de economia circulară și aplicabilitatea acestora în viața de zi cu zi. „Fiecare vrea o societate sustenabilă durabilă. Dar aici e un consens. Cum o facem? Şi vreau să vă spun că un cuvânt cheie este echilibru”.

Oficialul a precizat că responsabilitatea pentru un stil de viață sustenabil aparține fiecărui individ, pornind de la alegerile zilnice, precum alimentația sau comportamentul de consum. În opinia sa, schimbările mici, la nivel individual, pot avea un impact semnificativ asupra comunităților.

„Trebuie să ne punem fiecare întrebarea: ce fel de viaţă avem? Individual, avem o viaţă sustenabilă sau nu? Şi atunci începând cu alimentaţia, începând cu ceea ce facem în fiecare zi, spunem că am făcut puţin mai mult pentru noi, pentru o comunitate mai mică sau mai mare, pentru că avem responsabilităţi cu toţii. Aveţi 15 oameni, 20 de mii de oameni, dar aveţi o responsabilitate, avem fiecare faţă de familie, faţă de comunităţi. Deci nu e aşa de complicat. Şi nu întâmplător aici s-a spus că noi lucrăm de fapt pentru generaţiile viitoare”.

Laszlo Borbely, consilier de stat și coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului.

„Avem o legislație, dar nu o aplicăm așa cum ar trebui”

Borbely a insistat asupra ideii că fiecare persoană are o responsabilitate față de familie și comunitate, indiferent de dimensiunea acesteia. „Nu este atât de complicat”, a spus el, adăugând că eforturile actuale trebuie privite în perspectiva generațiilor viitoare. Mesajul oficialului a fost acela că sustenabilitatea nu este doar un obiectiv instituțional, ci și unul personal, care presupune implicare constantă.

Potrivit lui Borbely, deși există legislație în domenii precum reciclarea și reutilizarea – inclusiv în sectorul textil – aplicarea acesteia rămâne o provocare. Oficialul a atras atenția că sunt necesare eforturi mai consistente pentru implementarea măsurilor deja adoptate.

„Departamentul de Dezvoltare Durabilă a început cu 6 oameni, acum avem 22. (…). Noi coordonăm economia circulară. Împreună evident, mai ales cu Ministerul Mediului şi cu alte ministere, avem 10 comisii. Ieri am avut două întâlniri pe economie circulară. Una, am introdus în programa şcolară la clasa a VII-a, conceptul de economie circulară pe înţelesul elevilor. Deci ei şi profesorii, dacă sunt interesaţi, vor şti mult mai multe despre economie circulară, despre concept. Cum ar trebui să te gândeşti? Şi ieri după masă am avut o întâlnire cu textilele. Pentru că avem legislaţie. Dar nu o aplicăm cum ar trebui să o aplicăm şi nu intru în detalii, începând cu reciclarea, cu reutilizarea, cum ar trebui să facem mult mai multe pe zona aceasta”, a mai afirmat Laszlo Borbely.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului „Competitive Sustainability Summit – Strategy. Resilience. Growth. Community”, unde Laszlo Borbely a vorbit despre importanța echilibrului în construirea unei societăți durabile.

Ce este economia circulară

Economia circulară este un sistem în care produsele și materialele sunt folosite în comun, închiriate, reutilizate, reparate, recondiționate și reciclate în loc să fie aruncate. Acest lucru le asigură un ciclu de viață mai lung și reduce atât cantitatea de deșeuri, cât și necesitatea de a produce bunuri noi.

În prezent, economia mondială are la bază un model predominant liniar, în care bunurile sunt folosite pentru o scurtă perioadă de timp și apoi aruncate. Acest lucru exercită o mare presiune asupra naturii și a resurselor sale și conduce la creșterea cantității de deșeuri și a gradului de poluare.

