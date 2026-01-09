Programele școlare pentru liceu au primit undă verde. Cum au fost gândite și ce conțin

Elaborarea programelor școlare pentru liceu s-a realizat pe baza unui set de principii care să asigure calitatea, coerența și relevanța acestora. Printre cele mai importante dintre acestea se numără:

Principiul coerenței curriculare

Coerența programelor școlare reprezintă o condiție esențială și este asigurată între diferite niveluri și ani de studiu, între domeniile proprii unei discipline și între disciplinele din aceeași aerie curriculară. Se evită astfel, printre altele, suprapunerile nejustificate.

Principiul centrării pe elev

Programele școlare urmăresc să promoveze:

o învățare activă, în care elevul este direct implicat în propria învățare, în

rezolvarea de probleme din viața reală;

o învățare contextuală, în care noile achiziții se construiesc pornind de la baza

preexistentă de cunoaștere;

o învățare socială, care sprijină cooperarea și colaborarea între elevi;

o învățare responsabilă

Principiul egalității de șanse

Programele școlare pentru învățământul liceal propun același set de competențe specifice pentru toți elevii, în cadrul aceleiași discipline și aceluiași tip de parcurs educațional, asigură acces echitabil la achizițiile fundamentale de învățare și sunt deschise spre adaptări pedagogice pentru elevii cu ritmuri diferite de învățare sau cu cerințe educaționale speciale.

Principiul racordării la social, la viața reală și la piața muncii

Programele școlare urmăresc relevanța învățării pentru viața cotidiană, dezvoltarea competențelor necesare inserției profesionale, stimularea spiritului civic și a responsabilității sociale, adaptarea la transformările generate de digitalizare, globalizare și tranziția ecologică.

Principiul educației pentru valori și etică

Programele școlare pentru învățământul liceal promovează respectul pentru demnitatea umană, gândirea critică, dialogul și cooperarea, responsabilitatea față de sine, față de ceilalți și față de mediu, integritatea intelectuală și etica utilizării informației.

Tipologia programelor școlare

Programele școlare pentru liceu sunt concepute în concordanță cu noile planuri-cadru și sunt de trei tipuri:

Programe școlare pentru discipline de trunchi comun (TC), cu adresabilitate către toți elevii de liceu, indiferent de filieră, profil, specializare/calificare profesională, în acord cu specificațiile planurilor-cadru. Acestea au ca finalitate formarea unui set de competențe generale de bază, comune și obligatorii, cu rol de fundament cultural, științific, civic și personal.

Programe școlare pentru discipline de curriculum de specialitate (CS), pentru toți elevii care urmează o anume filieră/profil/specializare sau calificare profesională, conform planurilor-cadru. Acestea au ca finalitate formarea de competențe de aprofundare și specializare și pregătind elevii pentru studii universitare în domenii conexe și/sau pentru inserție profesională în domenii tehnice sau vocaționale.

Programele școlare includ mai multe teme majore majore, asumate la nivel național, european și internațional:

Educația pentru dezvoltare durabilă și economia circulară,

Educația digitală și utilizarea responsabilă a tehnologiei, inclusiv a inteligenței artificiale,

Învățarea socio-emoțională (SEL), starea de bine și cultura școlară pozitivă,

Educația financiară și antreprenorială,

Educația pentru cetățenie democratică, juridică și media,

Educația pentru sănătate și stil de viață echilibrat.

