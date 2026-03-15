România, destinație pentru deșeurile Europei

Costurile scăzute de depozitare, de aproximativ 30 de euro pe tonă, și lipsa infrastructurii de reciclare au transformat țara într-o destinație atractivă pentru gunoaiele din Italia, Germania, Austria sau Olanda. Practic, țara noastră a ajuns groapa de gunoi pentru deșeurile din aște țări din Europa.

În unele cazuri, transporturile sunt declarate ca fiind materiale reciclabile, dar conțin de fapt deșeuri amestecate, inclusiv plastic sau anvelope.

„România se află la intersecția dintre costuri scăzute de depozitare, rate ridicate de depozitare și capacitate redusă de control, în timp ce Europa Occidentală reduce activ depozitarea în baza legislației UE”, explică Alexandra Ghenea, vicepreședinte al ONG-ului Ecoteca.

Odată ajunse în țară, multe dintre aceste gunoaie sfârșesc direct în gropile de gunoi, unele dintre ele neautorizate.

90% din deșeuri ajung la groapa de gunoi

Problema este agravată de un sistem național de gestionare a deșeurilor care nu funcționează eficient.

Deși România este țara cu cea mai mică cantitate de deșeuri pe cap de locuitor din Uniunea Europeană, peste 90% din aceste deșeuri ajung în gropi, potrivit estimărilor din sector. Rata de reciclare înregistrată este cea mai scăzută din tot spațiul comunitar.

„La nivel național și local avem ținte privind separarea deșeurilor organice de cele uscate sau păstrarea materiilor prime pentru economia circulară. Dar o astfel de sortare există doar pe hârtie”, explică Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu.

În practică, chiar și atunci când gunoiul este colectat selectiv de populație sau de companii, în final tot ajunge să fie amestecat și depozitat.

În România există aproximativ 500 de gropi de gunoi, multe dintre ele fiind neautorizate, potrivit lui Berceanu.

„Veți găsi câte una lângă aproape fiecare oraș mare. Când lucram pe teren, am văzut multe depozite neautorizate. Ai nevoie doar de informații din interior ca să ți le arate cineva”, adaugă acesta.

Amenzi uriașe pentru gropile ilegale de gunoi

Problema a atras atenția Uniunii Europene, care a trimis România în fața Curții de Justiție a UE în ianuarie 2026, din cauza neîndeplinirii obligației de a închide și ecologiza 92 de gropi de gunoi neconforme. Acestea ar fi trebuit închise până în iulie 2017, însă nouă dintre ele sunt încă active. Sancțiunile nu sunt o noutate.

În 2023, România a fost amendată cu 1,5 milioane de euro pentru neînchiderea a 31 de depozite industriale și i s-au impus penalități de 600 de euro pe zi pentru fiecare sit rămas neconform.

În acest context, importurile ilegale de deșeuri reprezintă încă o povară grea.

În unele cazuri, documentele de transport sunt falsificate, iar camioanele aduc în țară gunoi mascat sub forma materialelor reciclabile.

„Chiar dacă oamenii își separă deșeurile și chiar dacă firmele fac asta pentru că legea o cere, tot ce a fost sortat este în final amestecat la loc și dus la groapa de gunoi”, subliniază Berceanu.

În timp ce în România oamenii se chinuie să colecteze gunoiul separat, ca acesta să ajungă în același loc la groapa de gunoi, o femeie din insula Guernsey a primit o amendă de 11.500 de lire sterline, pentru că a uitat să scoată bateriile din jucăriile copiilor pe care le-a aruncat la gunoi.

